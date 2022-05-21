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秉承友好传统  深化互利合作（大使随笔）

肖建国
2022年05月21日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　东帝汶位于亚洲和大洋洲、太平洋和印度洋的交汇处，地理位置独特，自古以来就是古代海上丝绸之路的重要一站。中国和东帝汶两国人民的友谊源远流长。中国古籍记载，早在南宋时期，中国和东帝汶就有通商往来。东帝汶一直流传着明代航海家郑和下西洋造访当地的故事。2002年5月20日东帝汶宣告独立当天，中国即与东帝汶建立外交关系。

　　建交以来，中国始终视东帝汶为隔海相望的好邻居、好朋友和好伙伴，双方政治互信不断加强，经贸合作不断发展。2014年，习近平主席会见来华出席博鳌亚洲论坛2014年年会并正式访华的时任东帝汶总理沙纳纳，两国领导人一致决定，将双边关系提升为睦邻友好、互信互利的全面合作伙伴关系。2017年，两国政府签署“一带一路”合作谅解备忘录。中国和东帝汶在基建、农业、卫生、教育与安全等领域开展广泛合作。近年来，双边经贸关系保持稳健发展，形成了以双边贸易为核心、以工程承包为亮点、以发展援助为支撑的互利共赢新局面。

　　建交以来，中国与东帝汶始终平等相待、守望相助。中国积极支持东帝汶战后重建与恢复，捐赠援建了总统府、外交部办公大楼等地标建筑，连续多年派遣援东帝汶医疗队。2008年汶川大地震发生后，东帝汶政府向灾区捐款50万美元，这是作为最不发达国家的东帝汶首次向外国捐款。2020年东帝汶出现新冠肺炎疫情，中国第一个伸出援手、第一个派包机紧急驰援抗疫物资。中国迄今已向东帝汶提供20万剂新冠疫苗和多批次抗疫物资，赢得东帝汶政府和人民广泛称赞。

　　中国和东帝汶同属亚洲，有深厚的历史渊源和相通的文化传统，这是两国共谋发展的宝贵财富。双方应照顾彼此的核心利益与关切，不断深化战略沟通和政治互信，加强高层互动，夯实民意基础，拉紧人文纽带，以不断巩固的双边关系助力构建人类命运共同体。

　　中国和东帝汶同为发展中国家，都面临发展经济、改善民生的重要任务，在发展领域有广阔合作空间。习近平主席提出的全球发展倡议与东帝汶关注的减贫、抗疫、农业和基础设施建设等高度契合。中国期待与东帝汶一起推动落实全球发展倡议，加强彼此发展战略对接，打造务实合作新增长点，不断巩固和深化各领域合作，推动高质量共建“一带一路”。中国也愿意继续向东帝汶提供力所能及的发展援助。

　　中国和东帝汶人民都相信，团结就是力量，团结就是胜利。让我们以建交20周年为契机，秉承友好传统，深化互利合作，携手共同发展，努力推动双方睦邻友好、互信互利的全面合作伙伴关系迈上新台阶，开创两国关系更加美好的未来。

　　（作者为中国驻东帝汶大使） 


　　《 人民日报 》（ 2022年05月21日 03 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)

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