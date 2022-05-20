新华社北京5月19日电

金砖国家外长会晤关于“应对国际形势新特点新挑战加强金砖国家团结合作”的联合声明

一、巴西联邦共和国、俄罗斯联邦、印度共和国、中华人民共和国和南非共和国外长于2022年5月19日举行视频会晤，2022年金砖国家主席国中国主持会议。外长们重申金砖国家将继续巩固政治安全、经贸财金和人文交流“三轮驱动”合作架构，团结起来控制新冠肺炎疫情的传播和影响，加快落实2030年可持续发展议程，进一步拓展和深化金砖国家合作。外长们一致认为，面对当前国际形势新特点新挑战，金砖国家应该加强团结合作，携手应对。鉴此，外长们忆及金砖国家事务协调人2021年达成的修订版《金砖国家建章立制文件》，就金砖合作工作方法、参与范围和主席国职权等进行规范。

二、外长们注意到，新冠肺炎疫情对人类造成前所未有的冲击和困难。外长们认识到与此相关的不确定性将影响全球范围实现可持续发展目标。外长们强调各种困难相互关联，进而重申国际社会需要加强团结合作，共同增强韧性。

三、外长们重申对多边主义的承诺，维护国际法，包括作为其不可或缺基石的《联合国宪章》宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用，在此体系中各主权国家合作维护和平与安全、推动可持续发展、促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，并基于相互尊重、正义、平等的精神加强合作。

四、外长们重申致力于加强和完善全球治理，推动构建一个更加敏捷、有效、高效、有代表性和负责任的体系，坚持在尊重各国主权、独立、领土完整、平等及彼此正当利益和关切基础上，开展包容协商与合作，以符合所有人利益。

五、外长们忆及2021年通过的《金砖国家关于加强和改革多边体系的联合声明》，重申致力于同国际社会各相关方一道推进联合声明中提及的改革进程，推动全球治理体系更加包容、有代表性和民主，促进新兴市场国家和发展中国家加大参与全球决策。外长们支持关于提升发展中国家在国际组织和多边论坛中的代表性的呼声，使其在全球治理中发挥重要作用。外长们回顾2005年世界首脑会议成果文件，重申需要对联合国包括其安理会进行全面改革，使之更具代表性、效力和效率，增加发展中国家代表性，以应对全球挑战。中国和俄罗斯重申重视巴西、印度和南非在国际事务中的地位和作用，支持其希望在联合国发挥更大作用的愿望。

六、外长们重申，必须确保各国人民特别是发展中国家人民，能够获取安全、有效、可及和可负担的诊断工具、药品、疫苗和关键医疗用品，确保疫苗公平分配，加快推进疫苗接种，弥合全球“免疫鸿沟”。外长们支持世界卫生组织在抗击疫情中发挥领导作用，支持“新冠疫苗实施计划”“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具倡议”等。外长们认识到世界贸易组织关于新冠疫苗知识产权豁免提议的讨论的重要性，支持各国特别是发展中国家加强能力建设和疫苗及其他健康工具的本地化生产。外长们强调需要继续加强金砖国家在检测方法、治疗、研发、疫苗生产与互认、针对新冠病毒新变种的疫苗安全性和有效性研究、新冠疫苗接种和检测证书（特别是用于国际旅行的证书）互认、传统医药知识共享等领域的合作。外长们对金砖国家疫苗研发中心正式启动、建立金砖国家预防大规模传染病早期预警机制、通过《关于在人用医疗产品监管领域开展合作的谅解备忘录》表示支持。外长们呼吁在包括世界卫生组织在内的现有国际框架内，开展基于科学原则、基于证据决策、客观、包容、透明的溯源研究，反对污名化或干涉。

七、外长们强调全球经济治理对各国确保可持续发展至关重要，进一步忆及支持新兴市场国家和发展中国家拓展和加大参与国际经济决策和规则制定进程。外长们重申支持二十国集团在全球经济治理中发挥领导作用，强调二十国集团应保持完整、应对当前全球性挑战。外长们呼吁国际社会强化伙伴关系，强调要推动世界经济走出危机，实现强劲、可持续、平衡和包容的疫后经济复苏，必须加强宏观政策协调。外长们呼吁主要发达国家采取负责任的经济政策，管控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重冲击。

八、外长们呼吁从经济、社会和环境三个方面，以平衡、全面的方式落实联合国2030年可持续发展议程。

九、外长们支持开放、透明、公平、包容、非歧视的、基于规则的多边贸易体制，给予发展中国家特殊和差异化待遇，确保公平竞争环境，避免采取单边主义和保护主义等违背世贸组织规则的行动，支持一个强劲的、以基于份额、资源充足的国际货币基金组织为中心的全球金融安全网发挥中心作用。

十、外长们重申应恪守《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的目标、原则和规定，特别是基于各自不同国情的“共同但有区别的责任”和各自能力原则。外长们重申将通过国别和共同努力推动落实《巴黎协定》，并强调发达国家履行承诺的重要性，提供技术并动员可靠、充足、可预期、及时的额外气候融资，协助发展中国家应对气候变化。外长们同时对于将安全问题同气候变化议程挂钩表达关切，忆及《联合国气候变化框架公约》及其缔约国年度大会是国际社会全面讨论气候变化问题合适、合法的国际平台。

十一、外长们忆及在联合国安理会、联合国大会等场合就乌克兰问题表达的国别立场。外长们支持俄罗斯同乌克兰谈判。外长们讨论了对乌克兰境内外人道局势的关切，支持联合国秘书长、联合国机构和红十字国际委员会根据联大第46/182号决议提供人道援助的努力。

十二、外长们对中东和北非地区形势深表关切，2022年5月17日举行的金砖国家中东事务副外长级磋商就此进行了讨论。

十三、外长们强烈谴责一切形式和表现的恐怖主义，不论恐怖主义在何时、何地、由何人实施。外长们认识到恐怖主义、助长恐怖主义的极端主义和激进主义导致的威胁。外长们决心打击一切形式和表现的恐怖主义，包括恐怖分子跨境转移、恐怖融资网络和为恐怖分子提供庇护。外长们重申恐怖主义不应与任何宗教、民族、文明或种族挂钩。外长们重申坚定致力于在尊重国际法，特别是《联合国宪章》和人权基础上，为预防和打击恐怖主义威胁的全球努力作出更大贡献，强调各国在打击恐怖主义方面负有首要责任，联合国应继续在该领域发挥核心协调作用。外长们还强调，国际社会应采取全面、平衡的方式，包括在当前疫情背景下，有效遏制构成严重威胁的恐怖主义活动。外长们反对在打击恐怖主义和助长恐怖主义的极端主义方面采取双重标准。外长们呼吁尽快在联合国框架下完成和通过《全面反恐公约》，并在裁军谈判会议上发起多边谈判，制定遏制化学和生物恐怖主义行为的国际公约。

十四、外长们呼吁持续努力加强军控、裁军、防扩散条约和协议体系，保持其完整性，维护全球稳定及国际和平与安全，进一步强调要确保裁军、防扩散及军控领域有关多边机制的有效性、高效性和协商一致原则。

十五、外长们呼吁加强《禁止生物武器公约》《禁止化学武器公约》等国际军控、裁军与防扩散体系，维护其完整性和有效性，维护全球战略稳定和世界和平安全。外长们强调遵守和加强《禁止生物武器公约》的必要性，包括通过一项有法律约束力的、包含高效核查机制的公约议定书。外长们重申支持确保外空活动长期可持续，防止外空军备竞赛和武器化，包括通过谈判达成一项具有法律约束力的多边文书。外长们注意到2014年向日内瓦裁军谈判会议提交和更新的“防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约”草案。外长们强调采取务实的透明与建立信任措施有助于防止外空军备竞赛。

十六、外长们重申致力于无核武器世界，强调对核裁军的坚定承诺，支持日内瓦裁军谈判会议2022年度会议就此开展工作。外长们注意到中国、法国、俄罗斯、英国、美国领导人2022年1月3日发表的《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，特别指出“核战争打不赢也打不得”。

十七、外长们重申致力于促进开放、安全、稳定、可及、和平的信息通信技术环境，强调加强对信息通信技术和互联网使用的共识与合作的重要性。外长们支持联合国在推动关于信息通信技术安全的建设性对话中发挥领导作用，包括在2021－2025年联合国开放式工作组框架下就信息通信技术的安全和使用开展的讨论，并在此领域制定全球性法律框架。外长们呼吁以全面、平衡、客观的方式处理信息通信技术产品和系统的发展和安全。外长们强调建立金砖国家关于确保信息通信技术使用安全的合作法律框架的重要性，认为应通过落实《金砖国家网络安全务实合作路线图》以及网络安全工作组工作，继续推进金砖国家务实合作。

十八、外长们支持关于人工智能技术的信息交流和技术合作。外长们忆及第七届金砖国家通信部长会议宣言。该宣言认识到人工智能技术的迅速发展和巨大潜力及其对经济增长的价值。外长们认为需相互合作，通过建立信任、信心、安全，加强透明度和问责，发展值得信赖的人工智能，最大限度发挥其潜力，造福于全社会和人类，尤其是边缘和脆弱人群。外长们对涉及人工智能的风险和伦理困境表示关切，例如隐私、操纵、偏见、人机交互、就业、影响和奇点等。外长们鼓励金砖成员共同努力解决上述问题，分享最佳实践，开展比较研究，推动制定共同治理方式，指导金砖国家在推进人工智能发展的同时，以符合伦理和负责任的方式使用人工智能。

十九、外长们强调信息通信技术在促进经济增长和发展方面潜力巨大，同时也认识到它可能带来新的犯罪活动和威胁，对信息通信技术非法滥用的水平和复杂性不断上升表示关切。欢迎联合国政府间特别专家委员会的工作，旨在就打击利用信息通信技术实施犯罪制订一项全面国际公约，重申将合作执行联合国大会75/282号决议授予委员会的授权。

二十、外长们重申各国应本着平等相待和相互尊重的原则开展合作，促进和保护人权与基本自由。外长们同意继续以公平、平等的方式同等重视和对待包括发展权在内的各类人权。外长们同意在金砖国家及联合国大会、人权理事会等多边框架下就共同关心的问题加强合作，认为需要以非选择性、非政治性和建设性方式促进、保障及实现各国人权，避免双重标准。

二十一、外长们呼吁尊重民主和人权，强调不仅应在国内治理，也应在全球治理层面得到体现。外长们重申致力于促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，在互利合作的基础上构建人类命运共同体。

二十二、外长们赞赏中国作为主席国，以“在全球治理中进一步发挥新兴市场和发展中国家作用”为主题举行对话会。

二十三、外长们回顾金砖国家同其他新兴市场国家和发展中国家拓展合作的努力，支持根据金砖国家事务协调人2021年通过的修订版《金砖国家建章立制文件》，通过包容、平等和灵活的作法和倡议，进一步推进金砖外联活动和“金砖+”合作。

二十四、外长们支持通过讨论推进金砖国家扩员进程，强调有必要明确相关指导原则、标准和程序。

二十五、巴西、俄罗斯、印度、南非支持中国作为2022年金砖国家主席国，以“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”为主题开展工作。四国全力支持共同推动金砖国家领导人第十四次会晤取得圆满成功。

(责编：岳弘彬、袁勃)