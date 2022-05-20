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王毅主持金砖国家外长会晤

2022年05月20日00:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月19日电 5月19日晚，国务委员兼外长王毅在北京主持金砖国家外长视频会晤。南非外长潘多尔、巴西外长弗兰萨、俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长苏杰生与会。

　　会议首先播放了习近平主席为会晤发表的视频致辞。王毅表示，习近平主席在致辞中高度评价金砖国家外长会晤的重要意义，深刻阐述安全与发展这两件大事，并对深化金砖政治安全合作提出了重要意见，为我们开好这次会议指明了方向。

　　王毅说，五年来，在金砖国家领导人战略引领下，我们就共同关心的重大国际问题在多边平台共同发声，坚定维护五国共同利益。当前，百年变局和世纪疫情相互交织，国际形势出现一系列新特点新挑战，我们要认清方向，把握大势，凝聚共识，坚定信心，识变应变。第一，努力寻求普遍安全的公约数；第二，努力绘制共同发展的同心圆；第三，努力构筑人类健康的防火墙；第四，努力凝聚全球治理的正能量。

　　王毅表示，今年中国接任金砖主席国以来，已举办50余场重要活动，推动金砖合作在多个领域取得重要进展，为金砖国家领导人第十四次会晤奠定了坚实基础。王毅说，我们要进一步加强战略沟通协调，做政治互信的表率；要进一步深化各领域互利合作，做务实行动的表率；要进一步展现开放包容，做联合自强的表率。

　　与会外长感谢习近平主席向本次外长会晤发表重要致辞，认为这充分体现了中方对金砖国家合作的高度重视。各方高度评价中方作为轮值主席国开展的积极有效工作。

　　外长们表示，当前世界正处于关键历史转折点，金砖国家加强团结合作比以往任何时候都更加重要。要坚持多边主义，维护国际法和《联合国宪章》宗旨和原则，推动改革全球治理体系，构建更加公平、公正、合理、包容的国际格局。

　　外长们赞赏中方为抗击疫情和应对全球气候变化发挥积极作用，愿加强抗疫、贸易、卫生、人文、气候变化等各领域合作，全面落实联合国2030年可持续发展议程，更好造福发展中国家人民，推动构建人类命运共同体。

　　外长们支持推进金砖国家扩员进程，表示将就此开展进一步讨论。

　　外长们还就乌克兰、阿富汗等地区热点问题交换了意见。

　　会晤发表了关于“应对国际形势新特点新挑战加强金砖国家团结合作”的联合声明。

(责编：岳弘彬、袁勃)

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