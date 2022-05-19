新华社北京5月19日电 题：做大合作蛋糕 共创美好未来——解读习近平主席在庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上的致辞

新华社记者谢希瑶、潘洁、侯雪静

“让我们携起手来，坚持和平、发展、合作、共赢，共同解决当前世界经济以及国际贸易和投资面临的问题，一起走向更加美好的未来！”

5月18日晚，国家主席习近平在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞。

习近平主席在致辞中回顾了中国贸促会70年的发展历程，提出应对全球挑战的4点建议，强调中国扩大高水平开放的坚定决心，呼吁全球工商界携手共克时艰，共享机遇，共创未来。

4点建议凝聚共识 为应对全球挑战指明方向

初夏北京，满目青翠，现场与会嘉宾步入北京钓鱼台国宾馆会场前不禁拿出手机定格美景。

会场内外，有关国家领导人、国际组织负责人、商协会和贸促机构代表、企业代表共1.1万余人相聚“云端”，为应对挑战探寻答案。

当前，百年变局和世纪疫情交织，经济全球化遭遇逆流，世界进入新的动荡变革期。面对世界之变、时代之变、历史之变，全球工商界对和平发展、公平正义、合作共赢的期盼和追求更加迫切。

着眼全球发展大势，习近平主席提出4点建议：

——聚力战胜疫情。

——重振贸易投资。

——坚持创新驱动。

——完善全球治理。

中国欧盟商会主席伍德克表示，在全球经济面临多重压力之时，习近平主席的4点建议非常及时，旨在助力各方团结合作应对挑战，携手推动全球经济重回正轨。

中国贸促会发展研究部部长聂文慧说，各国工商界是推动世界经济复苏的重要力量。习近平主席提出的4点建议，顺应工商界期盼，有助于凝聚共识、增进信心、形成合力，为新形势下应对全球挑战，实现和平发展、公平正义、合作共赢指明了方向。

在线参会的皇家加勒比游轮亚洲区主席刘淄楠表示，这4点建议具有很强的现实针对性，契合了企业在华发展的需求。作为服务贸易领域的代表，愿以实际行动坚守中国市场，积极等待旅游开放和行业复苏时机的到来。

4点建议中，“聚力战胜疫情”居于首位，凸显全球团结抗疫的重要性与紧迫性。

当前，新冠肺炎疫情仍在高位运行，病毒变异存在巨大不确定性。全球累计确诊病例已超5.2亿例，死亡病例逾627万例，给人类生命安全、全球经济带来全方位冲击。

习近平主席强调指出，要坚持人民至上、生命至上，积极开展疫苗研发、生产、分配国际合作，加强全球公共卫生治理，共筑多重抗疫防线，推动建设人类卫生健康共同体。

面对新冠肺炎疫情跌宕反复，实现疫苗公平可及分配、消除“免疫鸿沟”是当务之急。

“感谢中国为厄瓜多尔及时提供疫苗。”厄瓜多尔总统拉索说，厄瓜多尔有近六成新冠疫苗来自中国，中国为推动全球新冠疫苗接种取得阶段性进展发挥了重要作用。

世纪疫情阴霾下，如何应对全球治理挑战考验各方智慧。

致辞中，习近平主席提出，“要坚持真正的多边主义，践行共商共建共享的全球治理观”“要坚持对话而不对抗、拆墙而不筑墙、融合而不脱钩、包容而不排他，以公平正义为理念引领全球治理体系变革”。

世界贸易组织总干事伊维拉表示，面对疫情、冲突、粮食危机、环境恶化和衰退风险，国际合作比以往任何时候都更加重要。

提出重振贸易投资主张 助力做大合作蛋糕

多重危机下，世界经济不确定性陡然增加，全球贸易投资信心承压。

世界贸易组织最新预测显示，受乌克兰局势等影响，全球经济前景黯淡，预计2022年全球商品贸易量将增长3.0%，低于之前预测的4.7%。

习近平主席提出：“重振贸易投资。要统筹疫情防控和经济发展，加强各国宏观经济政策协调，推动世界经济早日走出危机阴影。”

重振贸易投资，要确保发展可持续。

习近平主席在致辞中重申全球发展倡议，呼吁各方共同努力，全面推进联合国2030年可持续发展议程。

“推动世界经济动力转换需要各国携手合作。习主席再提全球发展倡议，就是要唤起国际工商界等各方面力量，以合作推动发展，以发展解决深层次问题。”对外经济贸易大学副校长洪俊杰说。

会上，中国贸促会代表与会工商界发布了《全球贸易投资促进峰会北京倡议》，从共同应对疫情挑战、促进世界经济企稳复苏、携手聚力跨越发展鸿沟、积极推进创新、推动绿色低碳可持续发展等方面，凝聚各方携手共促繁荣发展的共同心声。

东盟秘书长林玉辉说，疫情之下各方携手推进市场开放和贸易投资便利化，对于维持全球产业链供应链安全至关重要。

重振贸易投资，要做大合作蛋糕。

习近平主席强调，要支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链安全稳定，做大合作蛋糕，让发展成果更好惠及各国人民。

作为共建“一带一路”的受益者，印度尼西亚总统佐科深感合作共赢之利：中国是印尼多年来的第一大贸易伙伴，也是近年来第二大投资来源国。“当前世界需要发达国家和发展中国家携手采取更有力的集体行动、建立更具包容性的合作。”

日本国际贸易促进协会会长河野洋平表示，面对新冠肺炎疫情和国际复杂形势，期待各国经济团体加强经济促进活动，为维护世界和平与稳定作出贡献。

创新是促进全球发展、重振贸易投资的关键力量。

习近平主席在致辞中强调要坚持创新驱动，“要挖掘创新增长潜力，共同加强知识产权保护”“要深化创新交流合作，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，让创新源泉充分涌流”。

洪俊杰说，习主席致辞为提振全球跨境贸易投资信心指明了路径。全球化发展关键在于激活各国经济内生动力，这就需要打破壁垒，推动产业链价值链上的创新突破，为全球可持续发展注入不竭动力。

宣示高水平开放决心 共创美好未来

“我愿重申，中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大。”习近平主席这样强调。

依贸而生，因促而兴。从恢复发展外贸到建设贸易大国，从引进外国资本技术到推动重大外资项目落地，从帮助企业走出去到推动共建“一带一路”，从服务地方开放型经济建设到助力优化营商环境……中国贸促会70年的历程，正是中国不断扩大开放的重要体现。

回望与中国贸促会合作的半个多世纪，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，“一路走来，美国企业已经在中国建立了深厚的专业知识根基，发展了供应商网络、技术和人才体系。通过合作，我们帮助中国企业融入全球供应链，而全球供应链也愈发离不开中国。毫无疑问，我们两个国家、两国人民和经济都受益于这种成功合作。”

展望未来，习近平主席表示，中国将持续打造市场化法治化国际化营商环境，高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动高质量共建“一带一路”，为全球工商界提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

中国机遇，给阴霾笼罩的全球经济注入信心和动力。

持续缩减外资准入限制措施，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，落实金融、汽车等领域开放举措，放宽外国投资者战略投资上市公司条件……外商在华投资空间更加广阔。

“作为全球跨国汽车企业，福特汽车始终十分重视中国市场。”福特中国副总裁向小芳表示，中国市场已成为福特加速电气化发展战略的重要组成部分，未来福特汽车将一如既往深耕中国市场，致力于构建未来智慧城市交通出行。

扎实推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设，举办进博会、广交会、服贸会、消博会等重大展会，与149个国家、32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件……更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放格局正在形成。

渣打银行（中国）总裁、行长兼副董事长张晓蕾表示，受益于一系列扩大开放举措，一季度企业在中国—东盟走廊的网络收入同比增长35%。未来三年，渣打将投资3亿美元到中国相关业务中，携手更多客户共享中国持续扩大开放新机遇。

开放带来进步，合作才能共赢。

一个更加开放的中国正张开双臂，与世界各国齐心协力，与全球工商界共享机遇，一起走向更加美好的未来！

(责编：袁勃、岳弘彬)