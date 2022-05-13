印尼驻华公使狄诺做主旨发言

人民网雅加达5月13日电 （记者张杰）13日，“孔子学院在‘一带一路’倡议中的角色”院长国际论坛在印尼三一一孔子学院举办。此次论坛采用线上线下结合的方式进行，印尼驻华公使狄诺做了主旨发言，6位来自印度尼西亚、菲律宾、阿富汗和斯里兰卡等“一带一路”沿线国家孔子学院的中方和外方院长做了主题汇报，另有部分“一带一路”沿线国家的孔子学院中方和外方院长参与了论坛讨论。三一一大学副校长夏启丹教授，国际处处长伊万教授、西华大学副校长费凌教授、国际处副处长张艺鸣等合作院校领导及部分学生代表在现场或通过线上方式参加了活动。

三一一大学孔子学院中方院长陆雨在欢迎致辞中表示，研讨会邀请到来自“一带一路”沿线多国孔子学院负责人参与，深入探讨孔子学院在服务“一带一路”倡议中能发挥的重要作用，这将进一步增强“一带一路”沿线国家教育领域的交流与合作，助力孔院在服务“一带一路”倡议中发挥更核心的作用。

三一一大学副校长夏启丹教授在致辞中表示，通过这次研讨会，预计印尼及“一带一路”沿线各地的孔子学院将获得更多的信息，促进未来孔子学院的共同发展。

印尼驻华公使狄诺做了主旨发言，他高度评价了中国与印尼之间战略互信和务实合作。他表示，中国“一带一路”倡议与印尼区域综合经济走廊有很多契合点，印尼与中国互为重要经贸伙伴，并不断加强在政治、经济、人文等方面的交流合作。中国孔子学院作为向世界传播中国语言文化的教育机构，在全球、特别是在“一带一路”沿线国家，促进文化，知识和技术领域的交流，作为教育和文化的桥梁发挥了积极作用。他期待看到包括印尼在内的各国孔子学院成为当地中外文化交流和中文学习的重要工具，并为经济和社会层面发展服务。

随后，印度尼西亚丹绒布拉大学孔子学院外方院长陈燕娜、中方院长周桂，菲律宾安吉尔大学孔子学院外方院长卡文·帕明图安，北马其顿圣基里尔·麦托迪大学中方院长廖伟，斯里兰卡凯拉尼亚孔子学院中方院长王军，阿富汗喀布尔大学孔子学院中方院长卫国强分别就本国“一带一路”战略发展状况和孔子学院在其中的作用做了主题发言。来自印度尼西亚、毛里求斯等国的孔子学院院长在之后也参与到论坛中，就如何结合各国国情，创新孔子学院发展，更好地增进民众之间的理解和交流进行讨论。

西华大学副校长费凌最后表示，西华大学与印尼三一一大学在印尼梭罗共建的三一一孔子学院，是积极推动“一带一路”中印尼人文交流的前沿，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。语言与文化是促进民心相通的桥梁。愿各所孔子学院在未来能继续发挥纽带作用，为构建“一带一路”沿线各国互利共赢的未来铺路搭桥。

(责编：贾文婷、刘慧)