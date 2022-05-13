人民网里约热内卢5月12日电 （记者毕梦瀛、吴杰）5月12日，中国驻哥伦比亚使馆和哥伦比亚外交部在埃斯特尔纳多大学共同举办“中国讲堂”活动。哥伦比亚副总统兼外长拉米雷斯以视频方式致辞，中国驻哥大使蓝虎出席并致辞，哥外交部亚大非洲司司长鲁伊斯、埃斯特尔纳多大学校长巴拉、哥大学联合会执行主席多明戈斯、中国驻哥使馆文化参赞朱晓燕等出席开幕式，中哥两国十余位学者围绕以多维视角认识中国、了解中哥关系的机遇和挑战等话题开展研讨。哥伦比亚民众在现场或通过网络直播方式观看活动，参与互动。

拉米雷斯赞扬5000年中华文明为全世界留下了丰富遗产。中国的发展理念引领全球共同发展，为世界减贫事业、国际抗疫合作和应对气候变化等作出巨大贡献。拉米雷斯表示，中国疫苗对哥顺利开展全国疫苗接种计划、保障哥人民生命健康和尊严至关重要。双方应抓住机遇提升哥中关系，共同为人类进步作出贡献。

蓝虎表示，当今世界加快进入新的动荡变革期，各种复杂挑战不断涌现，中国始终代表稳定性和正能量，向东看也许能找到时代之问的答案。中拉在谋和平、求发展、促合作、图共赢方面有很多共同语言，中拉关系已进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。中哥互为发展机遇，在基础设施建设、科技创新、农业发展、数字经济、文化教育领域持续深化合作，两国关系前景广阔、未来可期。

中国前驻哥大使汪晓源，中国社科院荣誉学部委员徐世澄，拉美所研究员谢文泽，华南农大副校长、“中国－拉丁美洲农业教育科技创新联盟”秘书长仇荣亮，中国虚拟现实技术与系统国家重点实验室国际项目主任研究员、“中国－哥伦比亚智网互联实验室”中方主任罗训，现代国际关系研究院拉美所助理研究员吕洋，中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所实习研究员付丽媛以及哥中友协主席普亚纳，哥前驻上海总领事埃切维里，埃斯特尔纳多大学教授贝尔特兰和赫尔维斯，国立大学前校长莫斯克拉等特邀学者，分别围绕两国关系前景和多方面合作、中国对拉美和全球的影响力、中国对世界经济发展的贡献、中国教育和科技创新发展、中国文化等议题发表看法，展开思想对话。

两国学者们提出，中拉、中哥合作是南南合作的重要组成部分，双方应在开放合作中共同提升创新发展能力，共同推进高质量共建“一带一路”、能源转型、减碳中和等世纪发展任务。中哥友好合作深入民心，基础深厚，两国关系不断深化有其客观必然性，未来走向应避免地缘政治旧思维的干扰，进一步拓宽视野提升层次，在基础设施建设、数字经济、科技创新、现代农业、教育文化等众多领域实现更高水平交流互鉴。

当日，埃斯特尔纳多大学出现了多种中国元素，如教学楼布置了富有中国文化特色的长龙、灯笼、海报等特色饰物，展出了关于中国发展成就、国际合作和文化遗产的图片，播放了关于中国节庆、冬奥、减贫等主题视频，学校师生纷纷驻足观看，感受中国文化氛围，热议中国现代发展。

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