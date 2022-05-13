颁奖仪式现场。人民网记者 岳林炜摄

人民网东京5月12日电 （记者岳林炜）12日，中国驻日本大使馆隆重举行2020年度中华人民共和国国际科学技术合作奖颁奖仪式。中国驻日本大使孔铉佑代表中国政府向获此项殊荣的国际著名光化学家、东京理科大学名誉教授、中国工程院外籍院士藤嶋昭颁授奖章和获奖证书。日本公益社团法人科学技术国际交流中心理事长冲村宪树、获奖者亲属及使馆相关部门负责人出席颁奖仪式。

孔铉佑在致辞中对藤嶋昭表示由衷祝贺，并感谢他数十年来在培养中国留学生、促进中日科技交流合作、传播中国古典文化等方面做出的突出贡献。孔铉佑再次向以藤嶋昭、冲村宪树为代表的为推动中日科技交流合作做出积极贡献的日本友人们致以崇高敬意。

孔铉佑表示，中日邦交正常化以来，两国人文交流愈加频繁，科研合作愈加密切，科技领域交流合作取得务实成果。希望双方把握邦交正常化50周年的契机，加强沟通协调，克服困难，开展更高水平、更深层次、更广领域的科技创新合作，让更多合作成果造福两国人民，为应对全球性挑战、增进全人类共同福祉做出更大贡献。

藤嶋昭诚挚感谢中国政府授予他这一崇高荣誉，深情回顾了与中国弟子结下的不解之缘，同时以论语中“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”为例，介绍中国古典对其养成为学之道的深刻影响，并表示将为进一步推动两国科技合作、增进全人类福祉做出积极贡献。

冲村宪树作为嘉宾发言，他高度评价藤嶋昭在关心爱护中国留学生、推进中日科技交流合作中作出的卓越贡献，并表示在当前复杂国际形势下，更应发挥藤嶋昭等科学界人士的作用，传承日中两国数千年的友好交流传统，推动两国交流合作向健康方向发展。

中华人民共和国国际科学技术合作奖是国务院在1994年设立的国家级年度奖励，授予对中国科学技术事业做出重要贡献的外国专家或外国组织。迄今共有13名日本专家获得该奖项。

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