人民网里约热内卢4月25日电 （记者吴杰）4月25日，中国驻哥伦比亚大使馆、中外语言交流合作中心、哥伦比亚国家行政管理干部学院、中文联盟、汉语桥俱乐部波哥大站、塔德奥大学孔子学院共同举办中国文化周国际中文日，哥总统府国际合作署、国家教育与信贷委员会及大学校长委员会代表及8000多名师生线上线下出席。哥前总统桑佩尔等各界人士纷纷为中文活动点赞。

这次中文系列活动内容丰富，4月25至29日期间，将在行政管理干部学院总部大厅等地举办舞龙舞狮、武术、茶艺、书法、绘画、十二生肖等线下展演，并将举办10场孔院及汉学家主讲的中国文化系列讲座，举办“中国节日”、芭蕾《百年红梅颂》等云展演。

哥前总统桑佩尔表示，语言不仅是人类交流沟通的工具，更是各国人民智慧的结晶和文明互鉴的表达方式。通过学习中文，越来越多的哥伦比亚年轻人了解了中国，学到了更多中国智慧。通过汉语这座桥，哥中两国友谊更加牢不可破。

哥文化部部长马尤洛说，汉语承载了中国的智慧、传统、风俗和文化。国际中文日活动不仅有助于哥中两国人民相互认知及加深了解，更有助于我们的子孙后代交流交融、互学互鉴，共同应对未来挑战。

联合国粮农组织驻哥代表波哈尼克表示，中文是联合国粮农组织六大正式语言之一，国际中文日是对汉语对人类文明贡献的充分肯定和高度认可。

哥前驻华领事法比奥说，现在成千上万的人在学习汉语，无论是为了更好的工作、学习机会还是为了拓展他们的国际视野，汉语已经成为世界青年首选的语言之一。

在哥国际组织记者鲍拉表示，作为中华文化的重要载体，汉字形态和内涵是一种独特的文化符号，更是理解中华民族千年风俗礼仪、社会结构、伦理道德和哲学思考的一把钥匙。

中国驻哥大使蓝虎说，随着越来越多的外国朋友学习中文、感受中国文化，世界将更加深入地了解底蕴深厚、勤劳友善的中国人民，理解一个创新发展、开放包容的中国。今年我们以“中文，共筑美好未来”作为中文日主题，就是为大家提供一个感知中国的独特平台，促进各国人民之间的语言、文化交流。

(责编：高歌、杨牧)