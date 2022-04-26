人民网里约热内卢4月25日电 （记者吴杰）4月25日，由中国驻哥伦比亚大使馆、中外语言交流合作中心、中文联盟与河南电视台精心打造的《中国节日》西语精编版，在哥伦比亚国家行政管理干部学院中国文化周·国际中文日活动开幕式上精彩亮相。

“中国节日”精编西语版包括《唐宫夜宴》《洛神赋》《龙门金刚》《大唐行者》《丽人行》《纸扇书生》《鹤归来兮》《墨舞中秋贴》《太极—和》《少林功夫》《梦莲》《丰年》《青鸟唤春》《陇上踏歌行》《清茗酬知音》《千里落花风》《国色天香》等17个国内外最具人气的经典节目。节目依托中国传统节日，挖掘、表现中国传统节目里最具特色、流芳传世的清明上河图、千里江山图、洛神赋等文化瑰宝，利用AR、VR、MR技术，将中国传统文化与现代艺术相结合，使厚重、古朴、悠久的历史文化形象得以完美再现。其中舞蹈《唐宫夜宴》展示了唐朝少女们天真烂漫、婀娜多姿的传神形象；《洛神水赋》是在水下拍摄的真实演出，舞者化身洛神，演绎水下飞天，表现端午拴五彩线祈福的古老习俗；《陇上踏歌行》展现清明时节田间地头欢快忙碌的劳动场景，展现安居乐业、踏歌共舞的景象和对太平盛世的期盼。在这里，现代与历史、科技与古典、交织碰撞，尽展中国文化盛貌。

作为当地国际文化周中的中国文化周·国际中文日系列活动开篇之作，该演出将分别在中国驻哥使馆社交媒体、哥中友协网站、哥伦比亚国家行政管理干部学院总部一二三层大屏幕及全国各分院线上连续一周滚动播出。

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