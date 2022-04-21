人民网北京4月21日电 （记者曾书柔）4月20日，由中外语言交流合作中心、中文联盟和中央广播电视总台央视综合频道共同推出的《开讲啦》“中文日”特别节目——全球共享一堂中文课，在CCTV-1和央视频同步播出，吸引中外青年热烈互动。

本期“中文日”特别节目，由世界汉语教学学会副会长、北京大学对外汉语教育学院院长赵杨教授作为开讲人，通过自己的经历和体会，为中文学习者和中华文化爱好者讲解了仓颉造字的故事、中文的魅力、语言运用的多层境界、语言的包容性，引发青年思考和讨论。

四位好问青年唐九洲（中国）、裴金霏（中国）、唐伯虎（美国）、苏诺伊（西班牙）现场与赵杨教授展开互动，讨论了网络用语与中文发展的时代意义、提高中文水平的方法、翻译软件与语言学习的相互作用等问题。42个国家的100位“汉语桥”选手、新汉学博士生、国际中文教师奖学金生等广大中文学习者代表、国际中文教师和志愿者代表，在线参与远程答题和提问，共同聆听了这堂有趣的中文课。节目在全球青年同唱《送别》的歌声中，寄情“美人之美，美美与共”，共筑美好未来的憧憬和祝福。

节目播出后，曾获第13届“汉语桥”世界中学生中文比赛总冠军的加拿大女孩甜甜说：“中文是浪漫和神奇的语言，通过学习中文，我们可以穿越时空与古人对话。同时，中文也在被不断地注入新的活力，涌现新潮的词汇，古老而又年轻！”

来自亚美尼亚的新汉学博士生鲁昕说：“中文虽然不是我的母语，但却是我的人生选择。国际中文日对我及像我一样学习中文的学生来说意义重大，有一种千万里相聚的感觉。这次有幸聆听了赵杨教授的精彩演讲，是一次宝贵的学习机会，也是庆祝‘中文日’的特别方式。”

湖北大学文学院21级汉语国际教育硕士生们纷纷表示，观看全球共享一堂中文课，看到百位国际青年因热爱中文和中国文化齐聚云端，甚是感动和骄傲！感动于中文与世界互动的美好，骄傲于中文和中国文化的吸引力，以及自己所选择的专业魅力！作为汉硕学生，对于即将从事的国际中文教育事业更加充满向往。

《开讲啦》“中文日”特别节目拉开了“魅力中文”主题活动的序幕。活动期间中文联盟网站、央视网、CGTN多语种网站、国际在线多语种网站及新媒体平台，英国和摩洛哥当地电视台，海外主流社交媒体和华文新媒体等海内外平台，将陆续推介和展播《“字”从遇见你》《我的汉字故事》《年画·画年》《书简阅中国》《诗约万里》等精品节目，为海外中文学习者和中华文化爱好者，提供中文学习优质资源，分享充满独特魅力的文化视听盛宴，展现中华文化的亲和力和吸引力。

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