人民网里约热内卢4月9日电 （记者吴杰）当地时间4月8号傍晚，中国援圭亚那医疗队马彦医生在驻地接到电话，乔治敦公立医院妇产科主治医师法兰茜的急促声音传来：“马医生，我们有一位急诊异位妊娠的病人，需要急诊手术，我们想使用腹腔镜进行，但是需要你的指导。”“没问题，我马上到医院。”

在段云飞队长保驾护航下，马彦医生到达医院后迅速询问病史，查看化验结果，明确无手术禁忌，立即指导巡回护士连接腹腔镜设备，带领妇产科两位主治医师开始手术。

创口小、恢复时间短的微创手术对中国医生来说一点也不陌生，但是在圭亚那开展微创手术却让马彦等中国医生经历了四个月的艰难准备期。乔治敦公立医院微创外科中心由中国（江苏）援圭亚那医疗队建立以来，限于人手、手术间、器械设备等因素，妇科的微创手术进展非常缓慢，新冠疫情暴发后，妇产科更是取消了所有微创手术。2021年10月第17期援圭医疗队到来后，一直致力于妇科微创手术的恢复工作。段云飞队长和马彦医生多次与圭亚那前卫生部长、医院董事会主席拉姆萨米、乔治敦医院CEO兰巴兰、院长杰弗里、手术室、外科、妇科负责人等商讨后，妇科微创中心终于在乔治敦医院妇产科成立，马彦医生被任命为负责人。

接下来的筹备工作历经艰辛，乔治敦医院的妇科位于另一个院区，这里的手术室没有腹腔镜系统，没有器械，没有腹腔镜专科护士，妇产科医师都没有独立进行腹腔镜手术的技术和能力。院部支持解决了人员配置问题后，面对设备严重短缺这个最大的拦路虎，马彦医生到手术室、设备部门仓库、妇产科仓库、医疗队驻地库房寻找一切可以利用的设备资源，历经四个月，终于组建了一台腹腔镜系统并调试成功。

8日的这台手术吸引了很多医生前来学习。手术期间，马彦医生不时向当地医生传授手术技巧和注意事项。顺利完成手术后，在场当地医护人员无不赞赏，同时也因参与了该微创手术而显得特别激动。她们认为，中国医生开启了乔治敦医院妇科微创新时代。

妇产科主任拉菲·罗赞说，“微创手术的优势不言而喻，不仅为乔治敦医院妇产科医生提供了更多腔镜手术的实践机会，更为圭亚那女性患者带来了福音。”

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