工作人员在展览上展示新产品。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎4月9日电 （记者刘玲玲）9日，国际中文教育工具、资源与新技术应用展开幕式在法国诺欧商务孔子学院举行，集中展示了国际中文教学各个阶段使用的教学工具、与中文教学相关的人工智能软件、助力中文学习的“黑科技”等，为对外汉语教学者和国外中文学习者搭建了交流平台。中国驻法使馆教育处公参周家贵、法国中文教师协会代表、在法孔子学院中外方院长以及参展企业代表等近百人参加了活动。

头戴VR设备在虚拟的书房内学习书法，享受挥毫泼墨的快感；轻点鼠标进入全景视频，便可沉浸式云游重庆，感受大美中国；只需一键呼叫，30秒内就能连接全球母语者展开口语练习，用中文母语互动的形式提高学习者的学习效率……展览展出了来自中国、英国、美国、法国和新加坡的29家企业的一系列创新性中文教学科技产品，代表了国际中文教学领域最新的发展情况，吸引了中文教师们的极大兴趣。法国拉罗谢尔孔子学院外方院长马蒂娜·海博对记者说，这些新产品、新技术很震撼，实际运用起来将增加学习乐趣、方便课堂教学。

周家贵在讲话中对展览顺利举行表示祝贺，并指出，国际中文教育是国际教育交流和合作的重要组成部分，也是中国融入世界、世界了解中国的重要平台。如今全球有约2500多万人在学习中文，180多个国家和地区开展中文教育。此次展览恰逢法国中文教师协会年会，为国际中文教学提供了更多技术和工具辅助，也为企业参与国际中文教育创造了机会。

除交互性教学工具外，此次展览还展出了课本配套资源、考试辅导工具书、查询工具等教学工具。法国诺欧商务孔子学院中方院长杨玉平表示，这次展览展示了国际中文教学资源的最新成果，为孔院教师、中文学习者及产品开发者打造了交流的平台，不仅有助于学习者选择适合自己的中文学习产品、优化学习体验，同时也为中文教学法国本土化提供技术支持，为中文人工智能产品全球推广积累了实践经验。

据介绍，展览将首先在法国诺欧商务孔子学院举行，持续至5月7日。之后会开始在法国和欧洲其他孔子学院进行巡展，共计将持续一年时间。

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