人民网北京4月8日电 （记者苑基荣）加德满都消息：4月8日，由中海外与中铁二局联合承建的尼泊尔巴瑞巴贝引水隧道项目顺利取得尼泊尔水资源能源灌溉部颁发的履约证书，此举标志着尼泊尔巴瑞巴贝引水隧道项目的建设任务圆满收官，也标志着项目部全体人员的建设成果获得了尼泊尔政府及尼泊尔人民的认可。

尼泊尔巴瑞巴贝引水隧道项目位于尼泊尔中西部苏尔凯特地区，是尼泊尔首个跨流域调水工程。该项目通过修建一条12.2公里长的TBM隧道，将水资源丰富的巴瑞河水引入到水资源匮乏的巴迪亚和班克地区以实现灌溉5.1万公顷农田和水利发电。项目于2015年6月开工，于2019年4月16日贯通，比计划工期提前近1年。

现在上述两家公司再度携手合作，共同承建了尼泊尔逊科西马林引水隧道项目，该项目与巴瑞巴贝引水隧道项目同为引水灌溉、发电的水利工程。该项目通过修建一条13.3公里长的TBM隧道，将逊科西河河水引至马林河，以灌溉巴拉、塔哈特、萨拉希等地区12.2万公顷的农业用地，同时建设一座装机容量为28.62兆瓦的水电站，以缓解周边地区用电紧张的局面。

目前尼泊尔逊科西马林引水隧道项目已完成砂石料厂建设、TBM始发平台开挖等节点，项目部管片厂房、TBM始发平台等功能区域正在有条不紊的建设推进中，预计将于4个月后实现TBM始发重大节点目标。

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