人民网罗马4月7日电 （记者孔歌）中国驻意大利大使李军华7日在意阿德恩克罗诺斯通讯社发表题为《越是困难时刻中欧越需对话合作》的署名文章。

李军华在文章中表示，在新冠疫情延宕不休、国际形势深刻复杂演变之际，中欧领导人会晤备受世界瞩目。习近平主席在同欧方领导人会见时强调，中欧作为全球两大力量、两大市场、两大文明，应该就中欧关系和事关全球和平与发展的重大问题加强沟通，发挥建设性作用，为动荡的世界局势提供一些稳定因素。时间将证明，中欧凝聚共识、推动合作、消解分歧是正确的战略选择，将造福中欧，惠及世界。

文章指出，中欧应当共同维护国际公平正义。中国和欧洲国家都曾从战火中涅槃重生，深知和平安宁之珍贵。国际形势越是动荡不安，中欧越应携手维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动政治解决国际和地区热点问题。我认为，乌克兰应成为东西方沟通的桥梁，而不应充当大国博弈的前线。中方始终本着客观公正的态度，为早日实现停火止战、避免人道主义危机、恢复和平稳定作出积极努力。乌克兰危机的根源在于欧洲长期积累的地区安全矛盾。我们充分理解各方有关安全关切，支持欧盟秉持战略自主原则发挥主导作用，支持欧俄美及北约，本着安全不可分割精神，通过对话谈判构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。要实现长治久安，唯有照顾各方合理安全关切，保持冷静理性，推进对话谈判，尽快达成外交解决方案。

文章说，中欧应当共同夯实经贸合作基础。去年，中欧进出口同比增长27.5%，其中中国与意大利双边贸易额同比增长34.1%。今年前2个月中欧贸易额超1371亿美元，同比增长14.8%。中欧班列高频次运行，货运量屡创新高。去年中欧地理标志协定正式生效、中欧环境气候和数字领域高层对话机制启动又为双方拓展深化合作提供新动能。中欧现已互为最大贸易伙伴，双方携手推进合作，拉紧利益纽带，将有助于保障全球产业链、供应链稳定，有力推动世界经济复苏和可持续发展。希望双方进一步加大努力，推动平衡、互利、高水平的中欧投资协定批准生效，让双方企业和民众尽早获益。

文章表示，中欧应当共同推动文明包容互鉴。中华文明和欧洲文明都是人类文明的杰出代表。伟大的古老文明都是相似、相知、相亲的。中欧要继续发挥各自文化底蕴优势，共同打造不同文明以及各国人民和谐共处之道，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，共同推动构建人类命运共同体。需要注意的是，双方要尊重彼此核心利益，坚持不干涉内政这一国际关系基本准则，不要让分歧阻碍甚至绑架中欧关系健康发展。中国将继续支持欧洲一体化进程，支持一个团结繁荣的欧盟。同时，我们也希望欧方跳出对华“三重定位”的思维定式，坚持相互尊重、平等相待、求同存异，同中方一道把稳互利共赢的大方向，推动中欧关系行稳致远。

文章说，意大利是欧盟重要成员。中意在抗击疫情、共同应对气候变化、坚持多边主义等方面拥有广泛共识和共同利益。中方愿积极推动中意全面战略伙伴关系发展，促成更多友好交流与合作，也希望意方在推动中欧关系方面继续发挥更多建设性作用。

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