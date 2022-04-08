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联合国大会通过决议暂停俄罗斯人权理事会成员资格

2022年04月08日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月7日电（记者王建刚）联合国大会7日召开乌克兰问题紧急特别会议，投票通过一项关于暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员资格的决议。

　　美国等国提出的这项决议草案对“乌克兰持续的人权和人道主义危机”等表示严重关切，要求暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格。

　　当天的表决结果为93票赞成、24票反对、58票弃权。中国投了反对票。

　　中国常驻联合国代表张军在联大表决前的解释性发言中表示，这份决议草案起草过程不公开不透明，也没有按惯例举行全体会员国磋商，广泛听取意见。在此情况下，急于在联大采取行动，逼迫各国选边站队，将加剧会员国分裂，激化当事方矛盾，火上浇油，不利于冲突降级，更不利于推进和平谈判。

　　张军强调，用这样的方式处理人权理事会成员资格问题，将创造新的危险先例，进一步加剧人权领域的对抗，对联合国治理体系产生更大冲击，造成严重后果。

　　联合国人权理事会共设47个席位，联大每年通过不记名投票改选其约三分之一成员，任期3年，可连任一次。俄罗斯2020年10月13日当选人权理事会新一届成员，任期从2021年1月1日开始，至2023年12月31日结束。

(责编：于洋、刘洁妍)

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