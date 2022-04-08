新华社伦敦4月7日电（记者杜鹃 许凤）英国著名社会学家马丁·阿尔布劳6日在伦敦接受新华社记者专访时表示，期待中国提出更多有关全球治理的新理念，从而在遵守联合国宪章、尊重国家主权等原则基础上增添新思想和新观点，以解决更多全球问题。

《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》英文版新书发布会暨主题论坛6日以线上线下结合的方式在北京和伦敦两地同步举行。该书是阿尔布劳继《中国在人类命运共同体中的角色——走向全球领导力理论》之后出版的又一力作。

阿尔布劳当天在伦敦书展展厅内接受新华社记者专访时说，全球的未来，需要全世界人民共同关注，这不仅仅是一两个国家的事情。“全球问题”的解决需要跨越边界的共同努力，要谋求全球合作与发展。在构建人类未来领域，中国可以发挥领导作用。

作为全球知名社会学家、英国社会科学院院士，阿尔布劳近十年来尤为关注中国发展经验及其对全球治理的贡献。《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》一书围绕人类命运共同体、全球化理论与实践、全球治理与中国、脱贫减贫、新冠疫情、“一带一路”、气候变化等“关键词”，结合中国实践，进行了深刻而全面的阐述。

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