新华社纽约4月7日电 综合新华社驻外记者报道：联合国大会7日通过决议，暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员资格。俄罗斯同日宣布对澳大利亚和新西兰领导人实施个人制裁。

——联合国大会7日召开乌克兰问题紧急特别会议，以93票赞成、24票反对、58票弃权的表决结果，投票通过一项关于暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员资格的决议。俄罗斯外交部同日发表声明说，俄决定自当天起提前终止在人权理事会的成员身份。俄总统新闻秘书佩斯科夫说，俄方对联大暂停俄在人权理事会成员资格一事表示遗憾，将继续通过一切可能的法律手段捍卫自身利益。

——美国国会参议院7日表决通过中止美国与俄罗斯和白俄罗斯正常贸易关系以及对俄罗斯实施能源禁运的两项法案。两项法案随后在众议院获得通过。白宫新闻秘书普萨基当天向媒体表示，美国总统拜登支持并将签署这两项法案。

——据法国媒体报道，欧盟轮值主席国法国7日宣布，欧盟27国当天决定对俄罗斯煤炭实行禁运、欧洲港口对俄罗斯船只关闭、禁止向俄罗斯出口高达100亿欧元的高科技产品、冻结俄罗斯多家银行的资产、禁止俄罗斯和白俄罗斯运输公司在欧盟运营等。

——俄罗斯媒体7日援引俄外交部北美司司长达尔奇耶夫的话报道说，俄罗斯将于近期宣布对美国制裁俄金融领域和官方人士的回应措施。他说，美国的新制裁表明其可用的限制性措施明显不足，破坏俄美关系的责任完全由美方承担。

——俄罗斯7日宣布对澳大利亚和新西兰领导人实施个人制裁，以回应两国针对俄罗斯的不友好行为。澳大利亚总理莫里森、国防部长达顿等228人，以及新西兰总督基罗、总理阿德恩等130人在制裁名单上。

——俄罗斯媒体7日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫在接受英国天空新闻频道采访时说，俄方希望“在可预见的未来”以军事手段达成既定目标，或通过和平谈判结束特别军事行动。他说，俄军在特别军事行动中遭受了重大损失。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌克兰切尔尼戈夫州州长乔斯7日在社交媒体上说，食品、水和用于城市重建的建筑材料当天运抵切尔尼戈夫市，城市重建所需援助物资将陆续运抵该市。利沃夫市市长萨多维伊6日在社交媒体上说，为解决从交战区撤至利沃夫的人员居住问题，该市正在建设临时安置点，目前已建成70多个集装箱房，可安置约350人。

——据乌克兰国家通讯社报道，截至7日，俄罗斯在对乌作战中损失坦克698辆、装甲车1891辆、火炮系统332套、多管火箭炮108台、防空系统55套、固定翼飞机150架、直升机135架、汽车1358辆、舰船和快艇7艘、战术无人机111架、导弹发射车4套。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫7日说，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军125架固定翼飞机、95架直升机、416架无人机、2003辆坦克及装甲车辆、220台多管火箭炮、869门野战火炮和迫击炮、1902辆特种军用车辆。（参与记者：王建刚、华迪、唐霁、邓仙来、李东旭、李铭）

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