新华社莫斯科4月7日电（记者华迪）俄罗斯外交部7日发表声明说，俄罗斯决定自当天起提前终止在联合国人权理事会的成员身份。

声明说，联合国大会当天通过决议暂停俄人权理事会成员资格，这是一个“非法且出于政治动机”的举动。人权理事会实际上已被一些国家垄断，它们自称是人权领域的标准，却直接参与或纵容严重和大规模侵犯人权的行为。俄罗斯提前终止人权理事会成员身份的决定并不背离俄在人权领域的国际义务。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天在接受媒体采访时说，俄方对联大暂停俄在人权理事会成员资格一事表示遗憾，将继续通过一切可能的法律手段捍卫自身利益。

联合国人权理事会共设47个席位，联大每年通过不记名投票改选其约三分之一成员，任期3年，可连任一次。俄罗斯2020年10月13日当选人权理事会新一届成员，任期从2021年1月1日开始，至2023年12月31日结束。

联合国大会7日召开乌克兰问题紧急特别会议，投票通过一项关于暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员资格的决议。（参与记者：王建刚）

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