新华社北京4月7日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部长拉夫罗夫7日表示，乌克兰方面已经背离3月29日双方在土耳其伊斯坦布尔谈判时其所持重要立场，但俄方仍将继续推动谈判进程。乌总统办公室顾问阿列斯托维奇7日表示，目前乌俄双方最激烈的战斗正在卢甘斯克地区进行。

——俄外长拉夫罗夫7日表示，乌方6日提交的最新协议草案显示，乌方目前已经背离3月29日双方在土耳其伊斯坦布尔谈判时，乌谈判代表团团长阿拉哈米亚所签署文件中确定的重要立场。

据俄外交部官网发布的声明，拉夫罗夫说，此前的文件中乌方明确表示“未来对乌克兰的安全保障不适用于克里米亚和塞瓦斯托波尔”，然而在6日的协议草案中，没有明确的表述。但他同时强调，尽管面对种种挑衅，俄代表团仍将继续推动谈判和起草协议草案的进程。

——奥地利外交部7日发表声明说，俄罗斯驻维也纳大使馆的3名工作人员及俄罗斯驻萨尔茨堡总领事馆的一名工作人员，因从事与其身份不符的活动而违反了《维也纳外交关系公约》，奥地利为此宣布他们为“不受欢迎的人”，要求其在4月12日前离境。

——俄外交部发言人扎哈罗娃7日表示，俄方将对奥地利驱逐俄外交工作人员一事作出回应。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫7日对媒体表示，俄总统普京是否参加二十国集团峰会取决于局势发展。此前，美国总统拜登曾表示赞成将俄罗斯排除在二十国集团之外。佩斯科夫曾对此回应说，二十国集团模式至关重要，但是在目前的情况下，将俄排除在二十国集团之外“对莫斯科来说不会是致命的”。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫7日在评论美国国会参议院此前通过面向乌克兰的租借法案，以简化对乌军事援助一事时说，以各种形式向乌克兰输送武器无助于俄乌谈判取得成功，反而更可能产生负面效果。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫7日就西方新一轮制裁作出回应。他表示，新的反俄制裁措施是“西方狂热路线的延续”，俄方将毫不犹豫地作出回应，并将按照俄认为合适的方式行事。此前，美国宣布对俄实施新的制裁措施，包括对俄领导人和官员的家庭成员进行制裁。

——俄总理米舒斯京7日在俄国家杜马（议会下院）作政府工作报告时表示，一场针对俄罗斯的经济战争已经开始，缓解制裁影响需要政府、议会和各地区共同努力。那些试图将俄罗斯与世界经济隔绝的人将无法实现其目标，因为俄罗斯已经融入世界经济。

——乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇7日表示，目前乌俄双方最激烈的战斗正在包括鲁比日内、波帕斯纳等城市在内的卢甘斯克地区进行，当地局势紧张。他还表示，俄军在马里乌波尔恢复了进攻，但乌军仍在坚守。

——俄国防部发言人科纳申科夫7日通报，自开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌克兰125架飞机、93架直升机、413架无人机、227套防空导弹系统、1987辆坦克和其他装甲战车、218台多管火箭炮、866门野战火炮和迫击炮、1894辆特种军用车辆。（参与记者：黄河、李铭、李东旭、于涛、刘昕宇）

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