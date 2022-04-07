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王毅同蒙古国外长巴特策策格通电话

2022年04月07日22:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月7日电 4月7日，国务委员兼外长王毅应约同蒙古国外长巴特策策格通电话。

　　王毅说，前不久奥云额尔登总理专程来华出席北京冬奥会开幕式，习近平主席、李克强总理分别同他会见并达成重要共识，为双边关系发展注入新动力。国际形势越是动荡，中蒙作为近邻越要加强沟通，增进互信，深化合作。

　　巴特策策格完全赞同，表示蒙方愿同中方共同落实好两国领导人重要共识，密切各层级往来，加强各领域交流合作。期待充分发挥蒙中“绿色通道”作用，进一步提升口岸运行能力和过货量，有效应对乌克兰危机外溢和新冠疫情造成的负面影响。

　　王毅说，作为好邻居、好朋友，中蒙始终同舟共济、共克难关。中方愿同蒙方加强复苏合作，助力蒙经济社会发展。近期，中蒙“绿色通道”恢复开通，双方铁路运输、公路过货、口岸通关、能矿贸易等取得积极进展。中方愿同蒙方一道，加快中俄蒙经济走廊建设，推进中蒙铁路交通线联通。中方将继续向蒙方提供抗疫物资和设备，支持蒙方加强疫情防控，保障口岸顺畅运行。

　　双方同意继续坚定支持彼此维护主权、安全和发展利益，不受外部干扰，推动两国关系健康稳定发展。巴特策策格表示，蒙方尊重中方核心关切，将一如既往自主处理本国宗教事务。

　　双方就多边事务交换了意见。巴特策策格赞赏中方在团结抗疫和应对乌克兰危机上展现的大国担当，积极评价中方始终致力于劝和促谈、化解分歧，并提供人道主义援助。王毅强调，乌克兰危机外溢影响各国经济社会正常运行，亚洲国家要加强沟通协作，共同维护本地区和平稳定发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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