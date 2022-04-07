人民网北京4月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持7日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：中国和新西兰自贸协定升级议定书今天正式生效。各界普遍认为这一举措将促进两国疫后经济复苏，推动双边经贸合作高质量发展。发言人能否介绍有关具体情况？

赵立坚：我们对中新自贸协定升级议定书正式生效感到高兴和满意，对此表示祝贺。我想重点强调以下几点：

一、《升级议定书》是在中新自贸协定基础上达成的符合现代国际经贸规则的高水平自贸协定，涵盖了市场准入和规则方面的广泛议题，实现了中新经贸合作在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）基础上进一步提质增效，将为两国进一步深化贸易投资往来，稳固产业链供应链合作提供有力支撑。

二、当前全球新冠疫情延宕，世界经济复苏乏力，国际形势动荡加剧，不确定性明显上升。中新自贸协定升级议定书正式生效实施，不仅有利于进一步深化中新两国经贸合作，释放高水平开放政策红利，造福两国更多企业和消费者，也体现中新双方以实际行动支持多边主义和自由贸易的坚定决心，有助于维护国际产业链供应链稳定，为各国合作应对疫情挑战、支持多边主义和自由贸易、促进全球经济稳定复苏发挥积极作用和示范效应。

三、中新自贸协定是中国与发达国家签署的第一个自贸协定。中新自贸协定从2008年签署生效，从2016年开启升级谈判到2019年完成升级谈判，再到今天升级议定书生效，充分体现中新关系与两国合作树立了不同制度、发展阶段、经济体量国家间合作共赢的典范。今年是中新建交50周年。中方愿同新方一道，以两国领导人重要共识为战略引领，继续发扬“争先”精神，共同高质量实施升级版自贸协定，进一步加强对话、增进互信、深化合作、妥处分歧，不断拓展中新全面战略伙伴关系内涵，为地区乃至全球和平、稳定与发展繁荣作出积极贡献。

总台央视记者：据报道，4月6日，美财长耶伦表示，如中国大陆“侵略”台湾，美有能力和决心采取与制裁俄侵乌同样的行动。同日，美常务副国务卿舍曼表示，中方应从西方在俄乌冲突问题上的协调反应中吸取教训，即任何武力夺取台湾的行为均不可接受。中方对此有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题是中国内战遗留问题。用什么方式解决台湾问题，是中国内政，任何外国无权干涉。中国人民捍卫主权和领土完整的决心和意志坚定不移。我们愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动。

当前台海局势面临新一轮紧张，根源是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。美台相互勾连，个别人甚至蓄意将台湾和乌克兰这两个有着本质区别的问题相提并论，企图混淆视听，趁乱渔利。这是在玩火，玩火者必将自焚。

《中国日报》记者：据媒体报道，近日，在苏丹等地区国家及有关国际和地区机制斡旋下，南苏丹主要党派就过渡期安全安排达成一致并签署协议。中方对此有何评论？

赵立坚：南苏丹主要党派就过渡期安全安排达成一致并签署协议，这是南苏丹和平进程中的又一重要进展，中方对此表示欢迎。中方赞赏苏丹等周边国家以及有关国际和地区机制为推动协议签署发挥的积极作用，希望南苏丹有关各方切实落实协议有关内容，扎实推进南苏丹政治过渡进程，实现国家长治久安。

彭博社记者：美国众议长佩洛西显然计划在访日后于本周日访问台湾。这将是25年来首位访台的（美国众）议长。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对任何形式的美台官方往来。美国国会是美国政府的组成部分，理应严格遵守美国奉行的一个中国政策。如果佩洛西众议长访台，这将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即取消佩洛西众议长访台计划，停止美台官方往来，以实际行动履行美方不支持“台独”的承诺。如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。由此造成的一切后果必须完全由美方负责。

总台国广记者：据报道，美国务卿布林肯6日在布鲁塞尔会见英、法、德外长，讨论阻止伊朗获得核武器，一致认为通过外交途径恢复履行伊核协议是最佳解决方案，同时为其他情况做好必要准备。中方对此有何评论？

赵立坚：当前，伊核全面协议恢复履约谈判已进入最后阶段。各方已就恢复履约协议文本大多数内容达成共识，仍有个别问题需要解决。

中方认为，目前没有替代全面协议的更好方案。越是到了最后关头，各方越应坚定信心、加大努力，推动谈判顺利收官，避免前功尽弃。美方作为伊核危机的始作俑者，应尽快作出政治决断，积极回应伊方合理关切。

中方将继续建设性参与谈判，推动全面协议早日重返正轨，维护国际核不扩散体系，推动中东地区的和平与稳定。

半岛电视台记者：阿富汗矿产部表示，阿方已同中国中冶公司签署协议，中国可继续经营阿最大的艾娜克铜矿项目。我的问题是，这份协议的签署以及近期中方举行的阿富汗邻国外长系列会议是否意味着，中国正式承认了阿富汗政府？

赵立坚：我注意到你提到的关于阿富汗问题的进展。上月底国务委员兼外长王毅在安徽屯溪主持召开了第三次阿富汗邻国外长会以及相关的系列会议。阿富汗邻国协调合作机制自去年9月创立以来，发挥邻国优势，为阿富汗局势平稳过渡发挥了建设性作用。各方对有关的会议给予了高度评价。中国将同阿富汗邻国一道，各尽所能，凝聚共识，协调配合，支持阿富汗人民开创美好未来。

关于你提到的是否承认阿富汗临时政府，中方在有关问题上的立场是一贯的、明确的。

《赫尔辛基新闻报》记者：芬兰正在考虑不久后申请加入北约。俄罗斯对乌克兰的攻击极大改变了芬兰对加入北约的态度。中国此前表示反对北约扩张。那么如果芬兰不久后申请加入北约，中国将作何反应？

赵立坚：首先我不回答假设性的问题。中方在北约东扩问题上的立场是十分明确的。北约是冷战的产物，早就应该成为历史。我们奉劝有关国家在同北约发展关系时要审慎行事。

湖北广电记者：《禁止生物武器公约》审议大会筹备会正在日内瓦举行，俄罗斯指控美国在乌克兰开展的生物军事活动违反《禁止生物武器公约》。美国则继续指责俄罗斯散布虚假信息，还将国际社会批评美国独家反对建立《禁止生物武器公约》核查机制称为“历史修正主义”。中方对此有何评论？

赵立坚：美国是世界上生物军事活动最多的国家，也是唯一反对建立核查机制的国家。国际社会对此早就有严重关切，相关问题一直是《禁止生物武器公约》会议的焦点。此次会上，俄方指控美国的生物军事活动违反公约，并提出了明确、具体的关切。令人遗憾的是，美方仍然没有作出直接回应，而是一再指责俄方散布虚假信息。这种做法本身就不符合公约的规定。按照公约，俄方有权对美方的遵约情况提出质疑，美方有义务配合作出澄清，最终应由国际社会评估并作出判断。

我还想给大家介绍一个基本事实。根据美方2021年11月向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的工作文件，在“减少生物威胁项目”项下，美方在境外建成的所谓“合作设施”共有336个，包括在乌克兰的26个。然而，美国国防部2022年3月11日公布的所谓“事实文件”又说美国在乌克兰有46个“合作设施”。为什么仅仅在4个月内，美国就在乌克兰增加了20个“合作设施”呢？不仅如此，我刚才提到的美方上述工作文件本身就有错误，文中有一个国家出现了两次。因此，336这个总数也肯定是不准确的。国际社会对此提出质疑，美方有什么理由不作出澄清？又有什么理由说成是虚假信息呢？

我也注意到，美方将国际社会批评美国独家反对建立《禁止生物武器公约》核查机制称为“历史修正主义”。这顶帽子可不小啊！美方甚至声称这事应该翻篇，不必再谈什么核查机制。美方上述表态令人震惊。2001年7月，正是美国突然单方面宣布退出谈判，导致各方七年谈判的成果付诸东流。当时国际社会一片哗然。正在举行的公约审议大会筹备会上，绝大多数国家，包括美国的盟国，都主张重启多边谈判，以尽快建立核查机制，但只有美国独家表示反对。

多边核查机制的特点就是公平、公正地赋予各国同等的权利和义务。美国想要的是随意指责别国违约，并要求开展“有罪推定”式的核查。而美国对自己的遵约情况却拒不接受任何监督核查。这才是美国独家反对核查机制的实质。

《禁止生物武器公约》属于国际社会，遵约问题事关国际和平与安全，不能由美国按自己的双重标准来随意界定。美国是公约存约国之一，在遵约方面理应作出表率，而不能成为例外。我们再次敦促美方对其生物军事活动作出全面、具体的澄清，并停止独家反对建立多边核查机制，以恢复国际社会对美国遵约的信心。

路透社记者：你刚刚说如果佩洛西议长访问台湾，中方将“采取坚决有力措施”。中方具体将采取什么措施？

赵立坚：我刚才说的已经非常清楚了。如果此访成行，中方将采取坚决有力措施作出回应，由此带来的后果完全由美方承担。

半岛电视台记者：菲律宾总统杜特尔特表示，他将在本周五与习近平主席会晤或通话。你可否介绍有关安排及细节？

赵立坚：关于你提到的中菲领导人之间的有关安排，如果有消息，我们会及时发布。

《北京青年报》记者：美国疾控中心近期公布的数据显示，美国因过量吸食毒品死亡人数正迅速增长。请问发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到相关报道。美国毒品问题呈现加剧趋势。2020年9月至2021年9月期间，约有10.4万美国人死于吸毒，而2015年同期这一数字为5.2万。美国国会众议院近日通过大麻合法化法案。有媒体认为，这意味着美国朝大麻合法化又迈出关键一步。美国毒品泛滥已经成为社会深层次问题。该法案恐将加剧美国毒品滥用问题。

毒品是人类公害。我们一直友好、坦诚地帮助美方应对解决。中方已于2019年5月1日整类列管芬太尼类物质，充分展示了诚意与支持。令人遗憾的是，作为全球芬太尼问题最为突出的国家，美方至今仍未正式整类列管芬太尼类物质。美方反而将中国公安部物证鉴定中心、国家毒品实验室等承担芬太尼类物质检测管控工作的重要机构列入制裁“实体清单”。

美方应当从自身查找原因，永久整类列管芬太尼类物质，采取务实有效的减少毒品需求措施，而不是一味推卸责任、转嫁矛盾，一再拿所谓非列管化学品管控问题指责其他国家。美方应当尽快纠正错误做法，而不是一面要求中方合作，一面又制裁中方禁毒部门。

彭博社记者：美网络安全咨询公司Recorded Future称，近几个月来疑似受国家支持的中国黑客攻击了印度的电力部门，这显然是其网络间谍行动的一部分。外交部对此有何评论？

赵立坚：我们注意到了有关的报道。我们多次重申，中国坚决反对并依法打击任何形式的黑客攻击，更不会对黑客攻击进行鼓励、支持或纵容。网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样。在调查和定性网络事件时应有完整充分证据。将有关网络攻击与一国政府相关联，更应慎之又慎。众所周知，美国才是全球最大的网络攻击来源国和“黑客帝国”。我想奉劝你刚才提到的有关企业，如果他们真正关心全球网络安全，应该多关注一下美政府黑客对中国及其他国家的网络攻击行为，多做有利于促进各国对话与合作的事，而不是借网络攻击问题挑拨离间，向中方泼脏水。

法新社记者：中国曾否认计划在所罗门群岛建立军事基地。但澳大利亚媒体发现的中国国有企业2020年与所罗门群岛前官员之间的非正式信件曾讨论过类似协议。你对此有何评论？

赵立坚：我们近来已经多次就中所之间的安全合作介绍情况、阐明立场。至于你提到的澳大利亚个别媒体的报道，他们这是无端攻击抹黑中方，蓄意制造地区紧张局势。这充分暴露出他们的冷战思维和意识形态偏见。中方对此坚决反对。

澎湃新闻记者：阿富汗临时政府日前宣布在阿富汗全国禁止种植罂粟，同时还禁止了各类毒品的制造、使用和贩卖。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对阿富汗临时政府有关禁毒措施表示赞赏。毒品是人类公害。中国政府一贯坚定打击毒品犯罪，积极参与国际禁毒合作。中方愿继续深化同阿富汗及地区国家的禁毒合作，维护中阿两国及本地区人民健康安宁的生活环境。

值得注意的是，作为阿富汗问题的始作俑者，美国默许甚至参与了阿富汗历史上的毒品生产和贸易，在阿富汗毒品问题上扮演了十分不光彩的角色。有报道称，美军驻阿期间实施了一个全球范围的制毒实验室项目，导致阿富汗在美驻军期间的鸦片制剂产量增加了40多倍。美国历史学家麦科伊（Alfred McCoy）撰文指出，美国为在阿富汗对抗苏联，曾通过中情局的渠道大力资助阿当地武装，全然无视这些人“经营着一连串的海洛因实验室”。美国中情局负责“阿富汗行动”的前主任查尔斯·科根（Charles Cogan）也曾表示，美国没有真正动用资源在阿富汗调查毒品贸易。

美国在阿富汗的20年，是阿富汗平民无辜丧生、流离失所的20年，也是当地毒品野蛮滋长的20年。美国不负责任地从阿富汗仓促撤军，将毒品等一系列严峻挑战留给了无辜的阿富汗人民。美国应当深刻反思自身行径，真诚道歉，充分赔偿，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。

路透社记者：考虑到现在中国的疫情情况，中方是否在考虑批准外国疫苗在华使用？

赵立坚：关于外国疫苗在中国申请、批准以及上市等有关问题，建议你向中方主管部门去询问。

《北京日报》记者：日前，阿塞拜疆总统阿利耶夫、亚美尼亚总理帕什尼扬、欧洲理事会主席米歇尔在布鲁塞尔举行三方会晤。阿亚双方同意在4月底前成立边界委员会负责划定边界。阿亚领导人还责成双方外交部长开始就两国签订和平条约进行准备工作。请问中方对此有何评论？

赵立坚：阿塞拜疆和亚美尼亚都是中国的友好合作伙伴。中方欢迎双方通过对话和协商解决彼此之间的矛盾和分歧，真诚希望双方落实停火共识，共同维护地区和平稳定和人民生活安宁。

(责编：徐祥丽、吴成良)