新华社北京4月7日电 美国司法部长梅里克·加兰、商务部长吉娜·雷蒙多、国会众议院情报委员会主席亚当·希夫和民主党籍联邦众议员华金·卡斯特罗在首都华盛顿参加格里迪隆俱乐部年度晚宴后，均宣布新冠病毒检测结果呈阳性。

格里迪隆俱乐部主席汤姆·德弗兰克6日说，俱乐部迄今得知14名参加晚宴的宾客新冠检测结果呈阳性，他们多集中在3张餐桌。

美联社援引德弗兰克的话报道，无法确定这些宾客感染的时间，但他们确实在晚宴上与他人互动。“实事求是预计，会确认更多人感染。”

3月29日，行人走在美国首都华盛顿的国家广场。新华社记者刘杰摄

美国司法部6日证实加兰感染，将居家隔离5天。司法部宣布这一消息前数小时，加兰在华盛顿举行新闻发布会，出席人员包括联邦调查局局长克里斯托弗·雷、司法部副部长莉萨·莫纳科和多名司法部官员。

按司法部说法，加兰未出现症状，已完成新冠疫苗加强针接种。

另据法新社报道，多名出席晚宴的媒体工作人员也感染。

3月29日，医护人员在美国纽约一个新冠病毒检测点取样。新华社记者王迎摄

格里迪隆俱乐部创建于1885年，是华盛顿历史最悠久记者组织，自19世纪90年代起，这一俱乐部每年一度的春季晚宴便成了政界、军界、外交界、工业界和娱乐圈要人聚会娱乐的盛会，美国总统也时常参加。

格里迪隆俱乐部年度晚宴因新冠疫情停办两年，今年宴会本月2日在华盛顿恢复举办，宾客须提供新冠疫苗接种证明，但无须提供新冠病毒检测结果。当晚许多人未戴口罩。

美国总统约瑟夫·拜登没有出席晚宴，但近来参加多场人员密集的活动，许多同场人员未戴口罩。白宫说，拜登4日接受的新冠病毒检测结果为阴性。此前一周，拜登接种了第二剂新冠疫苗加强针。

这是1月19日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社发（沈霆摄）

美国前总统贝拉克·奥巴马5日在白宫与拜登等人会面。奥巴马3月中旬感染新冠。

白宫6日证实，副总统卡玛拉·哈里斯的通讯联络办公室主任贾迈勒·西蒙斯感染新冠，哈里斯为密切接触者。哈里斯办公室说，哈里斯将遵循美国疾病控制和预防中心指南并咨询医生，但是打算“继续她的既定日程”。

美国迄今累计新冠确诊病例超过8000万例，累计病亡超过98.3万人。（陈立希）

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