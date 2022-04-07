人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

波黑莫斯塔尔博览会举行

2022年04月07日16:18 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网罗马4月7日电（记者谢亚宏）萨拉热窝消息：第23届莫斯塔尔博览会5日在波黑莫斯塔尔市开幕，并将持续至9日。上届莫斯塔尔博览会于2019年举行，此后由于新冠肺炎疫情而中断。

波黑部长会议主席特盖尔蒂亚、波黑主席团塞族成员多迪克、塞尔维亚总理布尔纳比奇、克罗地亚总理普连科维奇、中国驻波黑大使季平等出席了开幕式。在博览会上，季平同多迪克、特盖尔蒂亚、普连科维奇等一道参观了中国能建和华为公司展位。

季平在接受采访时表示，莫斯塔尔博览会是波黑乃至中东欧地区的重要展会，也是中国—中东欧国家合作框架下的重要经贸合作平台。过去一年，中波贸易克服疫情影响逆势增长，显示出很大的发展潜力。希望参展中企把握机遇，将更多先进技术和优质产品推向波黑和中东欧市场，擦亮中国绿色能源和数字技术名片。

莫斯塔尔博览会是巴尔干地区的重要博览会之一。本届博览会展览面积为3万平方米，分为室内和室外两个部分。本届博览会有6家中国企业参展，集中展示了太阳能、风电和水电解决方案、5G通信设备、智能手机等高新技术和产品，吸引了众多国际客商。波黑中资企业商会组织中国建筑、中国电建、中航国际、山东高速等成员单位组成客商团队，开展商业采购和投资项目洽谈。

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部