人民网罗马4月7日电（记者谢亚宏）萨拉热窝消息：第23届莫斯塔尔博览会5日在波黑莫斯塔尔市开幕，并将持续至9日。上届莫斯塔尔博览会于2019年举行，此后由于新冠肺炎疫情而中断。

波黑部长会议主席特盖尔蒂亚、波黑主席团塞族成员多迪克、塞尔维亚总理布尔纳比奇、克罗地亚总理普连科维奇、中国驻波黑大使季平等出席了开幕式。在博览会上，季平同多迪克、特盖尔蒂亚、普连科维奇等一道参观了中国能建和华为公司展位。

季平在接受采访时表示，莫斯塔尔博览会是波黑乃至中东欧地区的重要展会，也是中国—中东欧国家合作框架下的重要经贸合作平台。过去一年，中波贸易克服疫情影响逆势增长，显示出很大的发展潜力。希望参展中企把握机遇，将更多先进技术和优质产品推向波黑和中东欧市场，擦亮中国绿色能源和数字技术名片。

莫斯塔尔博览会是巴尔干地区的重要博览会之一。本届博览会展览面积为3万平方米，分为室内和室外两个部分。本届博览会有6家中国企业参展，集中展示了太阳能、风电和水电解决方案、5G通信设备、智能手机等高新技术和产品，吸引了众多国际客商。波黑中资企业商会组织中国建筑、中国电建、中航国际、山东高速等成员单位组成客商团队，开展商业采购和投资项目洽谈。

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