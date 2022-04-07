新华社北京4月7日电 题：推动中医药为全球抗疫作出更大贡献

新华社记者郑汉根

世界卫生组织官网日前发布《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》。这份报告明确肯定了中医药救治新冠肺炎的安全性和有效性，充分肯定了中医药抗击新冠肺炎疫情的重要贡献，有助于推动包括中医药在内的世界传统医学更深入地参与新冠肺炎疫情防控，更好保护世界各国人民健康。

新冠疫情暴发以来，中医药全面参与中国疫情防控救治。这份世卫专家评估会报告指出，使用中医药有利于降低轻型或普通型病例转为重症的风险；对轻型和普通型病例，与单纯的常规治疗相比，中医药在作为附加干预措施时，可缩短病毒清除时间、临床症状缓解时间和住院时间；尽早使用中医药可改善轻型和普通型新冠肺炎患者的临床预后。

日前国务院办公厅印发的《“十四五”中医药发展规划》提出，要促进中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中发挥更大作用。世卫专家评估会报告也建议世卫组织鼓励其会员国在其卫生保健系统和监管框架内考虑使用中医药治疗新冠肺炎的可能性。

疫情发生以来，中方也积极为海外抗疫贡献中医药力量。据不完全统计，截至目前中方已向150多个国家和地区介绍中医药诊疗方案，向10多个有需求的国家和地区提供中医药产品，选派中医专家赴29个国家和地区帮助指导抗疫。越来越多的国家认识到中医药的价值。津巴布韦总统姆南加古瓦高度赞赏中医药在抗击新冠肺炎疫情方面发挥的作用；柬埔寨卫生部国务秘书纳博拉罗特称赞中药治疗新冠有着较好疗效。

中医药获得更广泛的国际认可，也推动着中医药领域的中外合作更加深入。不久前发布的《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021—2025年)》提出，“十四五”时期，中方将与共建“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心，向共建“一带一路”国家民众等提供优质中医药服务。

中医药是中国优秀传统文化的重要组成部分，它包含的整体观、治未病等思想，体现着深厚的中国哲学、中国智慧，彰显着独特的中国文化魅力。国际社会对中医药更广泛的认可，有助于世界各国人民加深对中国文化的了解，有助于增进中外文化交流和文明互鉴。

世卫专家评估会报告对中医药抗疫作用的明确肯定，是中医药正在获得越来越广泛国际认可的一个缩影。传承数千年中国智慧、历久弥新的中医药，必将随着时间的推移，绽放出更璀璨的光辉，为中国人民乃至世界各国人民的健康福祉不断作出贡献。

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