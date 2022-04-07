新华社北京4月7日电 综合新华社驻外记者报道：美国国防部发言人约翰·柯比6日在记者会上表示，国防部将使用总统拜登5日批准的1亿美元乌克兰援助资金向乌提供额外的“标枪”反坦克导弹和100架无人机。俄罗斯总统普京6日分别与塞尔维亚总统武契奇、匈牙利总理欧尔班通电话，通报俄乌代表团谈判的相关情况。

——美国国防部发言人柯比6日表示，美国正在对“少量”在美乌克兰士兵进行无人机操作训练，这些士兵不久将返回乌克兰。柯比说，2021年8月迄今，拜登已批准6批对乌军事设备援助。俄罗斯发起特别军事行动以来，美国对乌援助总额已超过17亿美元。

——据俄罗斯总统网站消息，普京6日分别与武契奇、欧尔班通电话，就双边关系及乌克兰局势等热点问题进行讨论，普京通报了俄乌代表团谈判的相关情况。在与武契奇的通话中，双方重申了进一步发展俄塞战略伙伴关系和扩大包括能源领域在内的经贸联系的共同意愿。

——乌克兰总统泽连斯基6日上午通过视频对爱尔兰参众两院发表演讲，介绍乌克兰最新局势，呼吁爱尔兰等加大对俄罗斯的制裁力度。爱尔兰总理马丁随后发表讲话，表示愿进一步加大对乌的支持力度。

——据塔斯社消息，俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫6日在联合国安理会阿里亚模式会议上说，美国正利用国际法空白扩大其在世界各地的军事生物潜力。基里洛夫指出，美国在不同国家按照同一脚本建立生物实验室，并将它们接入到一个统一的全球生物状况监测系统。俄国防部数据显示，自2005年以来，美国承包机构为军事生物项目提供的资金总额已超过50亿美元。（参与记者：华迪、张琪、邓仙来）

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