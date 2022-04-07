新华社华盛顿4月6日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会6日公布的3月货币政策会议纪要显示，面对通胀持续高企的局面，美联储官员认为在接下来的例会中可能会有数次50个基点的加息，并可能最早于5月开始以每月至多950亿美元的规模缩减资产负债表。

纪要显示，美联储官员在3月15日至16日的货币政策会议上讨论了缩表路线图，认为在加息应对通胀的背景下，缩表可发挥重要作用。在通胀飙升、劳动力市场紧张的现状下，美联储官员预计本轮缩表进程将比2017年至2019年期间更快，当时美联储的每月最大减持规模是500亿美元。

美联储官员整体上同意设立每月逐步减持600亿美元美国国债和350亿美元机构抵押贷款支持证券的上限，认为每月950亿美元的最大减持规模是合适的。官员们还表示，如果市场环境需要，缩表上限可以在3个月或略长时间内逐步实施。

为应对新冠疫情对美国经济和金融市场的冲击，美联储于2020年年初将联邦基金利率目标区间下调至零至0.25%的超低水平，实施量化宽松政策，向市场注入大量流动性。美联储目前持有的资产略低于9万亿美元，是2020年初的两倍多。

面对美国40年来最严重的通胀局面，美联储3月16日宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到0.25%至0.5%之间。这是美联储自2018年12月以来首次加息，也标志着美联储自2020年3月以来为应对新冠疫情实行的零利率政策正式终结，开始步入新一轮加息周期。

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