新华社法兰克福4月6日电 综述：俄乌冲突驱动德国食品价格上涨

新华社记者何丽丽

受俄乌冲突影响，近来德国食用油和面粉等销售明显增长，主要食品零售超市已宣布涨价。对此，德国政府和行业机构认为德国食品基本供应充足，提醒消费者不必恐慌囤积。德国和欧盟方面也已采取措施，应对未来食品供应风险。

俄罗斯和乌克兰是世界主要粮食出口国。乌克兰同时是食用油的主要生产国，特别是葵花籽油。德国市场上销售的葵花籽油90%以上依靠进口，其中绝大多数来自于乌克兰。

阿尔迪、埃德卡和雷韦等零售超市日前已经宣布涨价。阿尔迪表示，从5日开始，黄油的价格比上周高出30%左右。埃德卡、雷韦等连锁超市也从4月初开始提高了牛奶、咖啡、意大利面等食品零售价格。

德国主要食品零售商埃德卡表示，由于全球市场形势，整个食品行业的销售价格上涨无法避免。

根据德国慕尼黑经济研究所最近公布的一项调查，几乎所有德国食品零售公司都计划提高价格。

德国零售协会主席约瑟夫·圣约翰泽尔说，在俄乌冲突爆发之前，德国商品价格就已开始上涨，原因之一是能源成本增加。“第二波价格上涨正在到来，而且肯定会是两位数的增幅。”

德国联邦食品贸易协会发言人克里斯蒂安·伯切尔表示，消费者大量囤货的恐慌心理来自对基本食品供应的担忧。该协会呼吁民众不要额外屯粮，按照日常用量采购即可。

德国联邦食品和农业部长杰姆·厄兹代米尔也呼吁人们不要进行不必要的囤积。他表示，德国可以确保基本物资供应。德国零售协会副主席比约恩·弗罗姆同样表示，中期内德国的供应不会有问题。

联邦食品和农业部数据显示，德国用于面粉生产的软质小麦自给率达到125%，这意味着德国国内生产可以满足需求，因此小麦粉不存在供应风险。德国大麦供应也同样充足，大麦是制造麦芽的基本原料，对酿造啤酒至关重要。

为了缓解俄乌冲突对德国农业的影响，厄兹代米尔近日宣布启动应对措施，其中包括释放某些生态优先区域，用于种植动物饲料作物，以促进饲料供应并减轻饲料价格上涨对农民的影响。

此外，欧盟委员会已决定临时允许农户使用休耕地扩大耕种面积，以保障俄乌冲突冲击下的粮食安全。这一临时特殊安排旨在增加欧盟农业生产，减轻乌克兰农作物减产对市场的影响。欧盟农户将能在400万公顷的休耕地上种植粮食或牧草。欧盟还将拨款5亿欧元，帮助受到俄乌冲突影响的农业生产者。

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