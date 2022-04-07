人民网莫斯科4月6日电 （记者荣翌）4月6日上午，亚美尼亚总统哈恰图良出席中亚建交30周年庆祝活动暨中国驻亚使馆新馆启用仪式，并会见中国驻亚美尼亚大使范勇。

哈恰图良表示，建交30年来，在双方共同努力下，亚中关系稳步发展，取得一系列重要合作成果。愿与中方共同努力，全力推动双边关系发展和各领域合作。中国共产党领导全体中国人民团结一致、奋发有为，使中国国家面貌发生了翻天覆地的变化，取得了举世瞩目的辉煌成就。作为好朋友、好伙伴，亚方感到由衷高兴，愿学习借鉴中方治国理政成功经验，扩大双方各领域合作，推动亚中友好关系不断迈上新台阶。

亚美尼亚总统哈恰图良会见中国驻亚美尼亚大使范勇。中国驻亚美尼亚大使馆供图

范勇大使表示，中亚建交30周年是两国关系发展史上具有里程碑意义的大事。习近平主席与总统阁下互致贺电函，为中亚关系未来发展指明了方向。中亚两国人民友好交往源远流长。建交以来，两国关系保持健康稳定发展的良好势头。中方愿以两国建交30周年为契机，进一步加强双方发展战略对接，推动高质量共建“一带一路”，促进共同繁荣，造福两国人民。

亚美尼亚总统哈恰图良会见中国驻亚美尼亚大使范勇。中国驻亚美尼亚大使馆供图

哈恰图良总统在范勇大使陪同下出席中国驻亚使馆新馆剪彩仪式，并观看中亚建交30周年图片展，以及两国小学生所绘弘扬中亚友谊的主题画作。

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