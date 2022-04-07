人民网曼谷4月6日电 （记者孙广勇）“弄笔墨、绘丹青、弹古筝、品美食……”3月末，一场独具特色的中国文化体验活动，在位于泰国首都曼谷市中心的中国文化中心举办。参加体验的是一群特殊的客人，他们是来自《曼谷邮报》、《泰叻报》、泰国大众传媒电视台等十七家泰国主流媒体的记者。

这场中国文化体验活动是第四届“泰国记者看中国”活动的一部分，“泰国记者看中国”活动由泰国记协主办，旨在增进泰媒对华了解，为深化两国媒体合作、促进中泰人文交流搭建平台。为期3天的活动期间，不仅有体验中国文化的环节，还举办了中国发展和中泰合作专题讲座、媒体讨论以及中泰媒体交流等活动。

在观看了《美丽中国》《大美中国》视频后，去过中国的记者回忆起中国各地的风土人情，绘声绘色地向同行讲起在中国的见闻；还没有去过的记者有的说想去北京，有的说想去上海，因为中国的变化太快了，几乎每天都是崭新的面貌。“中国的科技发展迅速，航空航天、高速列车、生物医药、高等教育等，都是泰国民众非常感兴趣的话题。泰国记协多次组织记者赴华采访，我们会继续做下去，去报道展示真实、立体的中国，因为中国是本地区和全球具有影响力的大国，”泰国记者协会主席蒙空说。

拿起毛笔、宣纸、古筝，泰国记者兴致勃勃地体验中国特色文化活动。猜帕在宣纸上小试书法，体验国画妙手丹青的魅力，玛丽萨用古筝演奏悦耳动听的泰国传统名曲，威奇品尝酥烂可口的“东坡肉”，每个人都沉浸在中国文化的巨大魅力之中。

曼谷中国文化中心主任阙小华表示，中泰两国地缘相近、人民相亲，文化相通，两国文化交流和人员往来历来都非常密切。曼谷中国文化中心已连续九年为泰国记者们专门开设汉语培训课程，培训班学员已然成为中国文化海外传播的忠实实践者和中泰文化交流的有力推动者。

蒙空表示，中国文化体验活动让泰国媒体感受到了中国传统文化的魅力，加深了对中国文化的了解，泰国记者协会将积极报道传播，让更多泰国人了解和认识中国文化。

来到曼谷中国文化中心体验中国文化之前，近30位记者还参加了“泰国记者看中国”活动，进行“一带一路”倡议、中国澜沧江—湄公河合作等专题研讨，更深入地了解中国经济、社会发展历程和成果。中国驻泰国大使韩志强在开幕式上发表讲话，全面介绍新时代中国发展成就，展望中泰关系发展前景。“中国将实现中华民族伟大复兴，为世界的和平发展和人类美好未来作出更大贡献”“构建更为紧密的中国－东盟命运共同体，携手建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园”“不论国际风云如何变幻，中泰友好合作之船都将乘风破浪、一往直前”，韩志强的话引起泰国媒体的强烈共鸣，不时响起热烈的掌声。

2021年中国实现GDP增长8.1%，达17.7万亿美元，占全球经济比重预计超过18%，对全球经济增长贡献率25%，连续15年保持世界第一。中国如何实现快速发展成为泰国记者共同关心的话题，一拿到《中国关键词：“一带一路”篇》《中国关键词：精准脱贫篇》等书籍，泰国记者都认真地研读起来，希望从中寻找答案。“共建‘一带一路’为带动沿线国家经济和贸易金融等产业发展打开了新渠道，将实现合作共赢。将为泰国经济发展注入新动力，泰中在贸易、投资、基础设施建设、旅游等多个领域具有广阔合作前景，”泰国国家电视台记者婉屏说。“中国的减贫成功经验为世界各国提供了现实可行的借鉴，泰国总理巴育表示将在全国推广中国扶贫经验，我要深入报道解码中国减贫模式，为推动泰国国家发展和民生改善提供思路，”《民意报》记者塔纳说。

“泰国记者看中国”活动还通过面对面交流的方式，促进两国记者互动，中泰两国记者就双方关心的媒体合作、新闻热点等问题进行讨论和交换意见，进一步增进了泰国媒体的对华了解，为促进中泰人文交流搭建了平台。

“作为媒体，不仅要了解中国的某一个侧面，更要了解一个完整立体的中国。泰国媒体将继续通过自己的观察和思考，准确、客观、全面地向泰国和世界呈现一个新时代的中国，”泰国报人记者协会会长差瓦隆表示。

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