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亚美尼亚总统：愿全力推动亚中双边关系发展和各领域合作

2022年04月07日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社第比利斯4月6日电（记者李铭）埃里温消息：亚美尼亚总统哈恰图良6日在中国驻亚美尼亚大使馆表示，愿与中方共同努力，全力推动双边关系发展和各领域合作。

　　哈恰图良当天出席中亚建交30周年庆祝活动暨中国驻亚使馆新馆启用仪式，参观新馆舍，并观看中亚建交30周年图片展以及两国小学生有关弘扬中亚友谊主题的画作。

　　哈恰图良说，建交30年来，在两国共同努力下，双边关系稳步发展，取得一系列重要合作成果。中国共产党领导全体中国人民团结一致、奋发有为，使中国面貌发生翻天覆地的变化，取得举世瞩目的辉煌成就。作为好朋友、好伙伴，亚方感到由衷高兴，愿学习借鉴中方治国理政成功经验，扩大双方各领域合作，推动亚中友好关系不断迈上新台阶。

　　中国驻亚美尼亚大使范勇表示，中亚两国人民友好交往源远流长。建交以来，两国关系保持健康稳定发展的良好势头。中方愿以两国建交30周年为契机，进一步加强双方发展战略对接，推动共建“一带一路”高质量发展，促进共同繁荣，造福两国人民。

(责编：于洋、刘洁妍)

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