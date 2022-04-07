新华社德黑兰4月6日电（记者王守宝 高文成）伊朗原子能组织主席伊斯拉米6日表示，如果伊朗核问题全面协议相关方谈判达成协议，伊朗将削减离心机数量和铀浓缩水平。

伊斯拉米当天在接受伊朗官方媒体采访时说，2015年达成的伊核协议对伊朗离心机的数量做出限制。如果在奥地利首都维也纳进行的伊核谈判达成协议，这一限制将得到执行。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

(责编：于洋、刘洁妍)