新华社纽约4月6日电 综合新华社驻外记者报道：美国白宫6日宣布新一轮对俄罗斯制裁措施，制裁对象包括俄主要金融机构和政府高级领导人及其亲属。乌克兰总统泽连斯基说，即便机会甚微也要寻求与俄方谈判，否则很难结束这场战事。

——根据白宫6日发布的消息，美政府将对俄罗斯联邦储蓄银行和俄罗斯阿尔法银行实施全面制裁，冻结上述两家银行在美资产并禁止美国人与其进行交易；将禁止美国人在俄罗斯进行新的投资，以“确保俄罗斯全球竞争力受到持久性的削弱”；将禁止美国人与重要的俄国有企业进行交易并冻结相关企业在美资产；将对俄总统普京的两个女儿、俄外长拉夫罗夫的妻子和女儿、俄总理米舒斯京以及俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫实施个人制裁，禁止他们的资产进入美国金融系统并冻结其在美资产。此外，美国财政部已禁止俄罗斯政府使用美国管辖范围内的资金偿还其主权债务。

——据乌克兰国家通讯社6日报道，泽连斯基在接受土耳其媒体采访时说，目前乌方与俄方谈判的意愿“并不强烈”，但不管意愿如何，仍需采取措施尽可能多地挽救生命。他说，自己可能与普京在土耳其伊斯坦布尔举行会晤，谈判地点不重要，重要的是最终结果是什么，“我们需要在一些事情上尝试达成共识”。

——匈牙利总理欧尔班6日说，他当天同普京通电话时建议普京立即宣布停火，并邀请普京、乌克兰和法国总统以及德国总理到布达佩斯举行会晤。他说，会晤的目的是立即就俄乌停火达成协议，而不是和平谈判，因为和平谈判需要更长时间。

——乌克兰总统网站6日发布消息说，泽连斯基当天指示乌内阁正式终止与俄罗斯的贸易。乌俄冲突以来，乌俄两国的进出口业务实际上已处于停止状态。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6日在接受法国电视台采访时说，俄罗斯在乌克兰采取的特别军事行动的目标能够达成，俄方也能保障本国公民安全。西方为乌克兰提供的武器给俄方造成损失，但这些武器不足以阻止俄方进攻和实现目标。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃6日表示，欧盟日前以“凭空捏造和毫无根据的借口”宣布驱逐19名俄常驻欧盟使团外交人员。俄方认为这是公开的不友好行为，“坚决不可接受”，俄方将对此作出回应。欧盟应为这一破坏性行为后果负全责。

——扎哈罗娃6日在新闻发布会上表示，关于暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员资格的提议是美国及其盟友反俄活动的一部分。没有俄罗斯的参与将有损联合国人权理事会的普遍性和客观性，并致使西方能够完全控制人权领域。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6日说，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军125架固定翼飞机、93架直升机、408架无人机、227套防空导弹系统、1987辆坦克及装甲车辆、216台多管火箭炮、862门野战火炮和迫击炮、1888辆特种军用车辆。（参与记者：邓仙来、李东旭、李铭、华迪、陈浩）

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