新华社北京4月6日电 4月6日，国务委员兼外长王毅应约同以色列候任总理、外长拉皮德通电话。

拉皮德说，以中都是创造了伟大文明的古老民族，现在都致力于加快现代化进程，都拥有强劲的创新能力，双方相互理解、相互欣赏。以方视中国为朋友，建交以来始终奉行一个中国政策，这一立场从未改变，并已成为对华关系的重要基础。以方期待同中方保持密切高层往来，深化各领域合作。

王毅表示，中华民族和犹太民族历史上曾互施援手，今天我们更应相互支持。中方赞赏以方坚持一个中国政策，理解中方维护自身核心利益的正当主张，相信以方将继续支持中方维护主权、安全和发展利益的努力。

王毅说，建交30年来，特别是两国建立创新全面伙伴关系以来，双方各领域合作取得长足发展。中方愿同以方一道，以两国领导人重要共识为指引，充分发挥双方经济互补优势，以创新合作为重要助推器，推动双边关系不断取得更多新成果。

双方一致同意加快推进商签自贸协定，为艰难复苏的全球经济传递正面预期和积极信号。

双方就巴勒斯坦问题交换了意见。王毅表示，中方乐见以方同地区国家建立并发展正常友好关系，这应是中东整体和解的组成部分。以巴和谈长期停滞不前，不符合各方利益，巴勒斯坦同样拥有独立建国的正当权利。中方支持以巴双方以“两国方案”为基础尽快恢复和谈，希望阿拉伯和犹太两大民族能和睦共处，巴以两个国家也能友好相待，实现共同安全。只有共同安全才能带来真正的安全、可持续的安全。中方支持一切有助于实现中东和平的努力，愿为双方直接谈判提供便利。拉皮德表示，以方致力于改善同巴方的关系。

双方就乌克兰问题交换意见。王毅介绍了中方的原则立场，表示各方现在都希望实现停火，恢复和平。但要停火，就不能再拱火浇油；要和平，就不应极限施压。对话和谈判应是各方共同支持的正确方向。

双方还就伊朗核问题等交换意见。

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