新华社北京4月6日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6日表示，希望乌克兰方面能够同意俄方谈判代表团提出的条件，“我们希望通过谈判结束特别军事行动”。乌克兰副总理韦列修克6日表示，当天将开通11条人道主义走廊用于平民撤离和人道主义物资进入。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6日接受法国LCI电视台采访时表示，希望乌克兰方面能够同意俄方谈判代表团提出的条件，“我们希望通过谈判结束特别军事行动”。另据今日俄罗斯通讯社报道，佩斯科夫在采访中还进一步说明了俄军撤离基辅州的原因。“为了给谈判创造有利条件，我们想做出一个善意的姿态。”

——佩斯科夫6日表示，俄乌谈判进程仍在继续，但比期待的“更加拖泥带水”，俄方希望看到“来自乌克兰方面的更多进展”。佩斯科夫还引述俄外交部长拉夫罗夫的话指出，俄乌谈判每次都给人留下一种印象，“一旦有理由希望在谈判中取得‘某种有限度的进展’，就会出现阻碍谈判的情况”。他以围绕“布恰事件”的消息为例指出，这种情况“能够简单地破坏谈判进程”。

——乌克兰总统泽连斯基在5日对联合国安理会发表的视频讲话中敦促安理会立即采取行动，制止俄罗斯在布恰镇所犯下的“暴行”。针对泽连斯基以及美国、法国和英国等国家对俄罗斯的指责，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾说，这些所谓“暴行”是彻头彻尾的“戏剧表演”。

——乌克兰副总理韦列修克6日表示，当天将开通11条人道主义走廊用于平民撤离和人道主义物资进入。据乌克兰国家通讯社报道，4月5日，大约有3800人通过各条人道主义走廊成功从战区撤离。联合国人道主义车队的八辆卡车满载救援物资已抵达卢甘斯克地区的北顿涅茨克市，向当地约1.7万人分发了食物、毛毯等物资。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6日通报称，自开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌克兰125架固定翼飞机、93架直升机、407架无人机、227套防空导弹系统、1981辆坦克和其他装甲战车、215台多管火箭炮、854门野战火炮和迫击炮、1882辆特种军用车辆。

——俄罗斯驻罗马尼亚大使馆大门6日遭到一辆轿车撞击，随后车内男子自焚身亡，轿车起火。据罗通社报道，该男子此前涉嫌性侵和强奸其继女被告上法庭，并曾在社交媒体上称自己是乌克兰人。目前有关部门正在调查。俄罗斯驻罗马尼亚大使馆在其脸书账号上说，上述事件显然是在受到歇斯底里的反俄情绪影响下发生的。

——欧盟外交与安全政策高级代表博雷利5日宣布将俄罗斯驻欧盟代表团的一些官员列为“不受欢迎的人”，“因为他们从事与其外交身份相悖的活动”。博雷利说，俄罗斯官员从事了非法破坏欧盟及其成员国的利益和安全的活动，包括违反《维也纳外交关系公约》。

——据塔斯社报道，俄罗斯外交部副部长格鲁什科6日对媒体表示，俄方正考虑对欧盟的一揽子新制裁措施制定报复性措施，以保护俄罗斯的合法利益。俄外交部发言人扎哈罗娃6日在卫星广播电台直播节目中表示，针对俄罗斯的每一个不友好行为，俄方都将给出相应的回应。她强调，西方的所作所为将切实导致双边关系陷入僵局，意味着“关系的深度冻结”。

——罗马尼亚外交部5日发表新闻公报称，鉴于俄罗斯10名外交官违背了《维也纳外交关系公约》的相关规定，宣布其为“不受欢迎的人”。罗外长奥雷斯库当天召见俄罗斯驻罗马尼亚大使库兹明并向其通报了这一决定。

——希腊外交部网站6日发表声明说，根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》，宣布12名在希俄罗斯外交人员为“不受欢迎的人”，并已通报俄驻希大使。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃6日表示，俄方将对希腊此举作出回应。

——匈牙利外交部长西雅尔多6日在社交媒体上表示，对于俄乌冲突，匈牙利将置身事外。匈牙利政府不会做危及匈牙利和平与安全的事情，因此不会向乌克兰提供武器，或投票支持对俄能源制裁。（参与记者：黄河、李铭、李东旭、王建刚、任珂、林惠芬、于帅帅、陈浩）

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