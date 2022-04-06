人民网墨西哥城4月5日电 （记者谢佳宁）“我衷心感谢中国医疗团队为我的家人提供的所有帮助，让他们的生活更加美好。”45岁的丹尼·拉姆纳思是圭亚那首都乔治敦一家食品公司的管理人员，通过一位“中国通”同事的介绍，他的女儿、岳父和叔叔自去年年底多次接受中国（江苏）第17期援圭医疗队的救治。为表达对中国医生的感激之情，丹尼与家人特意写了一封感谢信，记录下他们与中国医疗队和中医结下的这段深厚友谊。

丹尼第一次来医疗队驻地是因为女儿萨沙身体有恙。20岁的萨沙得了化脓性汗腺炎，腋窝处多处疖肿，痛痒难忍，涂了许多药膏，却一直没有好转。得知她的情况后，医疗队随即连线江苏省常州市第一人民医院中医科医生，针对萨沙的病情和驻地药品情况，开出了两种中药药膏。几天过后，丹尼打电话开心地告诉医疗队，“疖肿已经消失了，女儿非常开心，又可以穿无袖衫了！”

一周过后，丹尼又打电话到医疗队。“我的老丈人膝盖疼痛难忍始终没有好转，想问问有没有针对这个的中医治疗方案”，经过女儿的成功诊治，丹尼再次将希望放到了中医身上。73岁的钱德吉特·拉姆吉特一进门，一边喊着哈喽，一边热情地给每位中国医生行了一个圭亚那当地的传统问候方式“撞肘礼”。

钱德吉特3年前出现膝盖疼痛的症状，丹尼带着他遍访当地医生，做了很多检查，但因为关节还未达到手术指征，又无法明确病情，医生均建议老人回家休息、持续吃止痛药。丹尼说，因为一直长期服药，老丈人出现胃痛，膝盖病痛也越来越重，走路都得小心翼翼，让家人们很担心。

“其实，我本来也只是听说过针灸，起初了解得并不是很深刻。但自打女儿接受中医治疗后有所好转，我觉得中医真的很神奇，所以我极力劝说家人来试试。他们担心止痛药的相关副作用，认为中医是个良好替代。”丹尼说。

医疗队针灸科医生魏文广在仔细询问病情并检查后，判断老人的病症是由于长期劳损加上当地气候潮湿导致的，是中医的“湿热痹”，时间一长，关节局部粘连肿胀。魏医生在驻地诊室为老人进行了中医整脊治疗和膝盖局部的“小针刀松解术”，同时施以中医温针、火针、推拿等方法，前后为老人治疗了一个多月。

如今，钱德吉特已经可以正常走路，疼痛也基本消失。“现在我的膝关节疼痛大大减轻，可以到处走走、见见好友，能更好享受生活喽！”钱德吉特高兴地说。最后一次治疗时，为表谢意，丹尼拎来了一大桶自制的啤酒，配了三四个当地大柠檬，进门时他高喊着“中国医生真棒，中医真厉害！”

针对行动不便者，医疗队还提供上门免费服务。2022年1月4号，丹尼的叔叔因三高引发的中风后遗症向医疗队求助，因担心患者病情严重无法亲自到访医疗队驻地，三名中国医疗队队员随即驱车半小时，赶到了患者家中，前后进行了4周共9次的诊疗。“叔叔的治疗需要选择刺激强度较大的穴位，并且要引发远端的肢体抽动感，当时他叔叔还是有点害怕，但治疗过后自我感觉很好，之后就更加配合了。” 段云飞说。

中国江苏省自1993年起向圭亚那派驻医疗队，是中国与南美洲第一个政府间医疗合作项目，即使疫情期间也不曾中断，截至目前，已派遣247位医疗队员。2021年10月，中国（江苏）第17期援圭亚那医疗队抵圭，开始执行为期一年的援外医疗任务。医疗队已在圭亚那全国完成门诊诊疗患者约1515例、住院诊疗患者1785例，完成手术396例，其中十多项手术为该国首例。

中医在圭亚那主要集中在推拿、针灸和中药等领域。医疗队队长段云飞表示，当地百姓对中医的认知虽然比较局限，但是经过治疗的人都会口口相传，让更多人认识中医的魅力。随着时间的推移，不仅百姓会来寻求中医服务，连当地医师和政府官员在遇到肩周炎、麻痹性肠子阻梗等问题时，也会主动上门寻诊。“无论是在医院还是驻地门诊，当地病人都对中国医生非常尊重、信任和感激，态度友好。疗效好，及时快捷是当地患者对中医的普遍认知。越来越多的圭亚那病人认可中医治疗。”

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