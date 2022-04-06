人民网布鲁塞尔4月4日电 （记者郑彬）日前，欧盟对外行动属下设的反虚假信息机构发表文章，妄称中国在“乌克兰战争”问题上传播俄散布的阴谋论，将责任归咎于美国和北约。对此，中国驻欧盟使团发言人予以了严正驳斥。

发言人表示，中方历来主张和平，向来从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章宗旨和原则办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观。乌克兰危机发生以来，中方一直致力于劝和促谈，为推动局势降温作出积极努力。近日，习近平主席以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，全面阐述中方在乌克兰问题上的立场主张，提出在当前形势下解决乌克兰问题的四点意见。今天，王毅国务委员兼外长同乌克兰外长库列巴通电话，库感谢中方给予乌方人道主义援助，表示重视中国的国际影响和威望，愿同中方保持沟通，希望中方继续为停火止战发挥重要作用。

发言人重申，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，也是客观的、公允的。有关文章刻意歪曲中国立场主张，中方对此表示强烈不满、坚决反对。我们提醒有关人士不要选择性失明。这几十年来，是谁散布虚假信息发动战争侵犯别国的主权和领土完整？是谁不断扩大地域领域影响扰乱了地区稳定？是谁挑起冲突造成了大规模人道主义灾难？这样的责任，还需要“归咎”吗？双重标准欺骗不了世人的眼睛，旧冷战时代的盟友阵营绝不能代表公平正义。

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