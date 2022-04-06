新华社加德满都4月5日电（记者易爱军 周盛平）尼泊尔军队5日宣布，由尼军主导的3支登山队将从6日开始动身为世界最高峰珠穆朗玛峰等4座高峰清理废弃物。

尼泊尔军队参谋长夏尔玛上将在记者会上宣布“清扫高山活动”启动，并移交一面写着“努力挽救喜马拉雅高山”字样的旗帜。尼军准将卡德卡说，尼军主导的3支登山队由92人组成，包括尼军人员、医生和夏尔巴登山向导，登山队计划在珠峰、世界第三高峰干城章嘉峰、世界第四高峰洛子峰和世界第八高峰马纳斯鲁峰上收集35吨登山者留下的废弃物。

据介绍，3支登山队从2月底至3月29日接受了环境适应性训练，他们将分别于4月6日和4月16日启程前往各自目的地，此次清洁运动将于5月底结束。收集的废弃物中，可生物降解的将予以掩埋，不可生物降解的则回收利用。

鉴于喜马拉雅地区高峰废弃物增多，尼军自2019年开始发起“清扫高山活动”，当年共收集10吨废弃物，2021年则收集27.6吨废弃物，2020年清扫活动因新冠疫情取消。

每年4月至5月的春季是攀登喜马拉雅地区高峰的主要季节，尤其是从尼泊尔一侧攀登珠峰。

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