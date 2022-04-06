全球治理论坛（2022年春季）会议现场。主办方供图

人民网北京4月6日电 （高歌）近日，由中国人民大学重阳金融研究院（人大重阳）主办，中国人民大学全球治理研究中心承办的“全球治理论坛（2022年春季）”在京举行。

论坛由中国人民大学重阳金融研究院执行院长、全球治理研究中心执行理事王文主持，外交部原副部长何亚非、中国银行原副行长张燕玲、光大银行原副行长武健、清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许等多位来自外交、经济与金融领域的知名专家就报告主题进行研讨发言。论坛以线上线下的方式同步进行，约20万人在线收看。

何亚非在会上表示，美西方与俄罗斯的制裁与反制裁是地缘政治、地缘经济大国博弈的双刃剑，对美俄关系、国际格局、世界经济金融、全球治理体系的影响难以估量，需要冷静分析评估，趋利避害，谋定而后动。他强调，世界多极化和经济全球化这几十年的深入发展已经形成了“你中有我、我中有你”高度融合、互联互通的“地球村”，各国命运休戚与共。在“和平、发展、公平、正义、民主、自由”全人类共同价值指引下，各国搁置分歧、摒弃冷战思维，树立真正的多边主义，以人类和平发展大局为重，一起用实际行动来维护世界和平、经济繁荣，建设人类命运共同体，是不二选择。

张燕玲表示，美国此次挑起的不仅是俄乌的一次对抗，也是对全球经济的一次扫荡。两年以前，新冠疫情刚刚暴发时，美国出现了金融危机。为了缓解危机，美国就采取了“世界末日式”的救市组合，这也暴露了美国的霸权和自私。为了免除世界以全球通胀和经济衰退为由头对美国发起指责，美国就挑唆战争，将一切问题嫁祸给俄乌冲突。俄乌冲突被美国搞成了全球性的制裁战，使全球大宗商品暴涨，欧洲供应链断裂。这些制裁行为的长期效果就是自掘坟墓，动摇美元的根基。所以，我们应该多研究分析，让世界早日认清美国的嘴脸，早日摆脱美国的霸权。

武健指出，俄乌冲突爆发以来，除了军事干预，以美国为代表的西方社会对俄罗斯实施的经济金融制裁不断加码。俄罗斯针锋相对、毫不畏惧。双方博弈的手段和杀器颠覆了认知，也敲响了金融安全的警钟。要理解和把握好国家“战略工具箱”，强化国家金融安全保障的战略意识；要勇于和善于运用“法律工具箱”，坚持反制裁的措施依法合规；要准确和妥善运用好“金融政策工具箱”，构建准、稳、狠的反金融制裁的阻断机制；要选择理性、稳妥的方式，积极参与和推动全球金融治理体系的改革创新。

会上发布《大杀器？美国对俄罗斯制裁评估与启示》研究报告（以下简称《报告》），全面梳理了美对俄制裁方式、特征、影响与启示。《报告》总结了八年时间里美国对俄罗斯发起的制裁。自2014年至2022年4月1日，美欧等对俄制裁达8068项，其中2月22日以来新制裁就达5314项，过去40天西方对俄的制裁是过去40年对伊朗制裁的约1.5倍。制裁与反制裁对全球格局及世界经济产生深远影响。

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