新华社马尼拉4月5日电（记者闫洁 刘锴）中国政府援建菲律宾比农多-王城跨河公路桥项目通车仪式5日在马尼拉举行。菲总统杜特尔特出席仪式时感谢中方援助，表示这一项目有助于菲提升核心基础设施水平。

杜特尔特说，这一项目有利于马尼拉地区交通畅通，为人员流通提供便利，将助力菲律宾经济复苏。

中国驻菲律宾大使黄溪连在致辞时表示，大桥建成通车标志着“一带一路”倡议与菲律宾“大建特建”规划对接取得新的重大进展，不仅将有力促进当地互联互通、推动菲经济和民生恢复，还有利于增进民心相通，加深两国人民之间的信任与友谊。未来一段时间，更多中菲合作项目将落地，转化为更多惠民成果。

出席仪式的菲律宾公共工程和公路部代理部长罗杰·梅尔卡多说，这座大桥是菲中友谊的象征。夜晚大桥点亮灯光后，将成为马尼拉的新地标和绝佳观景点。

比农多-王城大桥连接马尼拉唐人街所在的比农多区和始建于16世纪的西班牙王城，双向四车道，预计日均车流量将达到3万辆，是菲律宾“大建特建”规划旗舰项目之一。

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