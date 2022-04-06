新华社布鲁塞尔4月5日电（记者康逸）欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯5日表示，俄罗斯和乌克兰冲突对全球市场造成很大冲击，正通过多种渠道阻碍欧盟的经济活动。

欧盟成员国经济和财政部长会议5日在卢森堡举行，重点讨论欧盟经济状况及如何应对俄乌冲突对经济造成的影响。

东布罗夫斯基斯在会后的新闻发布会上说，俄乌冲突对全球市场造成很大冲击。大宗商品价格波动很大，处于历史高位，再加上极端不确定性，事态的发展正通过多种渠道阻碍欧盟的经济活动，市场和消费者信心受到打击。通胀高企还引发了对整个欧盟生活成本的担忧，家庭和企业正面临着更高的账单，尤其是在能源方面。全球供应链也面临进一步中断。

东布罗夫斯基斯说，欧盟的公共财政状况受到严重影响，经济增长放缓将导致预算赤字增加。欧盟正采用相关工具帮助缓解不利影响，例如鉴于粮食以及能源和化肥价格上升，欧盟提出一项旨在为欧盟农民和消费者提供支持的战略，并将加强对低收入粮食进口国和其他受冲突影响国家的人道主义援助。

欧盟轮值主席国法国经济与财政部长勒梅尔表示，受能源价格飙升影响，欧盟面临高通胀挑战。短期而言，欧盟将进一步协调政策帮助企业和家庭缓解能源价格压力。长期而言，欧盟将加强经济自主，促进绿色转型。

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