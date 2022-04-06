新华社纽约4月5日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京5日表示，俄罗斯今年将更加谨慎对待粮食出口。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟委员会当天提出禁止从俄罗斯进口煤炭等新一轮制裁方案。

——普京5日在主持召开农工渔业综合体和相关产业发展视频会议时表示，俄罗斯今年将对粮食出口采取更加谨慎的态度，尤其是出口到“明显对俄采取敌视态度”的国家。俄将尽量减少农工综合体和渔业等产业对进口的依赖。

——冯德莱恩5日在一份声明中说，欧盟委员会当天提出对俄罗斯实施新一轮制裁的方案，包括禁止从俄进口煤炭和禁止俄船只进入欧盟港口等。新一轮制裁方案需欧盟27个成员国一致通过，成员国代表将于6日开会讨论这一方案。此外，欧盟轮值主席国法国经济与财政部长勒梅尔当天在欧盟成员国经济和财政部长会议结束后表示，欧盟计划将对俄罗斯的新一轮经济制裁扩大到能源领域。

——5日，西班牙、爱沙尼亚、罗马尼亚宣布驱逐俄外交人员，斯洛文尼亚决定缩减俄驻卢布尔雅那大使馆工作人员，葡萄牙宣布10名俄外交人员为“不受欢迎的人”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，俄方将对这些国家驱逐俄外交官作出回应。

——拉脱维亚外交部5日要求俄罗斯驻拉脱维亚陶格夫匹尔斯市和利耶帕亚市两地的总领事馆于本月30日关闭，并宣布两个总领事馆的人员为“不受欢迎的人”，要求其限期离境。

——北约秘书长斯托尔滕贝格5日在记者会上说，俄乌冲突正处于关键阶段。北约看到大批俄罗斯军队正在撤离基辅，重新集结并将注意力转移到东部，预计俄军未来几周将推进在乌东部和南部地区的军事行动。

——乌克兰外长库列巴5日在社交媒体发文说，当天他会见了阿拉伯国家联盟（阿盟）乌克兰问题联络小组成员，他感谢阿盟秘书长盖特一行的斡旋努力。库列巴表示，俄罗斯必须解除对乌克兰海港的封锁，允许乌克兰向世界市场尤其是阿拉伯国家出口农产品。

——俄罗斯媒体5日援引俄外长拉夫罗夫的话报道说，西方企图在俄乌谈判刚刚取得进展时，通过煽动“布恰事件”阻挠双方谈判。俄方倾向认为，西方希望借此“找到一个理由”，破坏正在进行的谈判。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫5日表示，俄军当天使用高精度空基导弹摧毁乌方位于两处居民点的防御指挥所、燃料库和装甲车辆修理厂，在马里乌波尔附近击落乌方两架米-8直升机。自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方125架固定翼飞机、93架直升机、403架无人机、1981辆坦克和其他装甲车辆、854门野战火炮和迫击炮、1876辆特种军用车辆。（参与记者：康逸、任珂、华迪、李东旭、李铭、郭群、冯俊伟、谢宇智、赵丹亮、彭立军）

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