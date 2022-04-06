新华社联合国4月5日电（记者王建刚）联合国安理会5日就乌克兰局势举行公开会。中国常驻联合国代表张军在会上阐述中方关于当前乌克兰局势的立场主张，强调推动乌克兰局势降级，尽早停火止战，是国际社会的迫切期待，也是中方的强烈愿望。

张军表示，中方多次强调，对话谈判是开启和平之门的唯一出路。俄罗斯、乌克兰已经举行多轮谈判，中方欢迎双方坚持和平谈判的大方向，克服困难和分歧，为全面解决危机不断积累条件。国际社会要为双方谈判营造有利条件和环境，为政治解决开辟空间，不要设置障碍、增添阻力，更不要火上浇油、激化矛盾。要全力防止局部冲突扩大化。

张军表示，中方高度重视乌克兰人道问题，支持一切有利于缓解乌克兰人道危机的倡议和举措。当前冲突仍在持续，中方呼吁当事方遵守国际人道法，保护平民和民用设施安全，最大限度减少平民伤亡，确保人员撤离和人道准入通道的安全顺畅，保障妇女儿童、伤员战俘的基本权利。人道问题不应被政治化。乌克兰和周边国家的人道需求巨大，国际人道机构应保持中立、公正，积极动员协调更多资源，为挽救生命、保护平民作出不懈努力。中方已经并将继续向乌克兰和周边国家提供人道援助。

张军表示，根据国际人道法，平民在武装冲突中应免遭任何形式的暴力，针对平民的袭击不可接受，也不应该发生。有关布恰市平民死亡的报道和画面令人十分不安，事件的相关情况和具体原因必须查清。任何指控都应基于事实，结论得出之前，各方应保持克制，避免无端指责。

张军指出，乌克兰危机的溢出效应正在对世界特别是发展中国家产生巨大影响，这值得高度重视，必须加强管控。制裁不是解决问题的有效手段，反而会加速危机外溢，带来新的复杂问题。在全球化深入发展、人类命运紧密相连的今天，实施全方位、无差别的制裁无异于将世界经济政治化、工具化、武器化，引发全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链等领域严重危机，危及国际社会数十年的发展成果，让各国民众付出沉重代价。广大发展中国家不是冲突的当事方，不应被卷入矛盾，更不应被迫承担地缘冲突和大国博弈的后果。世界主要经济体要负起责任，管控危机外溢风险，维护全球市场稳定和世界经济的复苏势头。

张军表示，冷战已经结束30多年，欧洲发生这样一场地缘政治的悲剧值得深刻反思。各国主权和领土完整都应得到尊重，中小国家不应被推向大国对抗的前沿。各国都有权独立自主决定外交政策，不应被迫选边站队。各国的安全不可分割，一国的安全不能以损害他国安全为代价。中方呼吁美国、北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话，直面多年来积累的矛盾，找到解决问题的办法，推动构建均衡、有效、可持续的地区安全框架。

张军强调，在乌克兰问题上，中方不谋求地缘政治私利，没有隔岸观火心态，更不会做火上浇油的事情。中方真诚期待的目标只有一个，就是和平。中方将继续劝和促谈，为解决乌克兰危机发挥建设性、负责任作用。

联合国秘书长古特雷斯、联合国负责政治事务的副秘书长迪卡洛、联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思等在公开会上发言。他们对俄乌冲突所造成的人道危机、粮食和能源短缺及价格上涨，以及其他大宗商品供应紧张等问题表示担忧，呼吁保护平民，尤其是妇女、儿童及人道主义工作者的生命与安全，保障被俘人员的基本权利，防止民用设施和文化遗址遭受破坏。他们呼吁冲突各方立即停火，通过对话和谈判化解危机。格里菲思呼吁安理会成员以及所有有影响力的会员国尽最大努力为实现和平、减轻人道主义灾难而共同努力。乌克兰总统泽连斯基通过视频方式也在公开会上发言。

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