新华社北京4月5日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰武装部队总参谋部5日在社交媒体上称，俄军正在重新集结，准备集中力量在乌东部发动进攻。针对丹麦、意大利5日驱逐俄外交官，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，当前收窄外交沟通渠道的做法，是短视行为。

——乌克兰武装部队总参谋部5日说，俄军正在补充给养、燃料和弹药，寻求对顿涅茨克和卢甘斯克地区的完全控制。乌国防部发言人莫图兹亚尼克4日说，俄军当前着重为包围乌东部政府军并夺取哈尔科夫市做准备。俄军继续使用高精度武器打击乌关键设施，并从俄东部和中部地区调集部队参与在乌军事行动。

——5日早些时候，丹麦政府决定驱逐15名俄外交官，意大利方面也宣布将驱逐30名俄外交官。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫5日表示，在当前的困难条件下依然收窄外交沟通渠道，这是短视的做法，不仅将使外交沟通解决问题更加困难，也将引发俄方反制。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃5日说，俄方将对丹麦、意大利驱逐俄外交官作出回应。

——据乌克兰总统网站报道，乌总统泽连斯基4日签署法令，批准同俄方进行安全保障协议草案谈判的乌方代表团成员名单，代表团团长为人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚，成员包括总统办公室顾问波多利亚克、国防部长列兹尼科夫、司法部长马柳锡卡及其他6名政要和法律专家。法令规定，在同外长协调一致情况下，代表团团长有权变更代表团成员。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫5日说，自开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌克兰125架战机、91架直升机、398架无人机、226套防空导弹系统、1969辆坦克和其他装甲战车、214台多管火箭炮、852门野战火炮和迫击炮、1873辆特种军用车辆。

——俄罗斯联邦人权代表莫斯卡利科娃5日在对弗拉基米尔州进行工作访问中对媒体表示，俄罗斯与乌克兰以“86对86”的方式进行了被俘人员交换，但她未透露交换人员名单。莫斯卡利科娃说，因乌方提出的对等原则，4名俄罗斯国家原子能公司工作人员在最后一刻被从名单中剔除。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫5日表示，“布恰事件”“是一场精心导演的悲剧表演”，目的是诋毁俄罗斯。俄罗斯将坚持自身立场。在谈到以卢布进行国际结算时，佩斯科夫说，考虑到国际市场和金融领域的现实情况，用卢布进行国际结算的工作将稳步推进，不会操之过急。

——乌克兰国家银行行长舍夫琴科5日表示，乌俄冲突发生后，国际社会承诺向乌克兰提供的经济援助已超过200亿美元，其中部分援助已经兑现。（参与记者：华迪、黄河、李东旭、李铭）

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