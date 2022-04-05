新华社莫斯科4月4日电（记者华迪）埃及外长舒凯里4日在莫斯科表示，阿拉伯国家联盟（阿盟）国家准备成为俄乌谈判的调解人，以推动谈判进程，尽快结束军事对抗，达成和平解决方案。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫4日与到访的阿盟乌克兰问题联络小组举行会谈，讨论乌克兰局势。这一阿拉伯部长级代表团由阿盟秘书长盖特率领，成员包括埃及、约旦、阿尔及利亚、伊拉克、苏丹和阿联酋代表。

舒凯里在会后举行的新闻发布会上说，阿盟国家的目标是促进俄乌直接谈判。阿盟对目前冲突地区人道主义局势以及冲突对全球包括能源和粮食在内的经济领域产生的消极影响感到担忧。

拉夫罗夫在新闻发布会上表示，俄方对阿盟就乌克兰局势所作决定表示感谢。他在与阿盟代表团的会谈中已阐明俄罗斯在乌克兰采取特别军事行动的目标、解决当前危机的前景及俄方为此作出的努力。

拉夫罗夫说，俄乌代表团正持续通过视频形式进行密集谈判，一旦谈判取得成果，俄乌领导人很可能举行会晤。他表示，希望乌方在谈判中以乌克兰人的利益为指导，而不是听取“来自远方的顾问”的意见。俄方将持续揭露有关乌克兰冲突中的虚假信息，一些西方国家企图利用这些虚假信息作出具有蛊惑性的推断。他同时指出，西方国家“非法的和史无前例的”制裁正对全球经济造成沉重打击。

阿盟秘书长盖特表示，阿拉伯国家主张严格遵守通过联合国安理会和联合国大会机制实施制裁的既定程序，主张始终在联合国安理会和联合国大会框架下审议和作出有关制裁的决定。

据悉，阿盟代表团将于5日前往波兰首都华沙会见乌克兰外长库列巴。

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