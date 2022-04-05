新华社北京4月4日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京4日签署法令，对外国不友好行为采取报复性签证措施。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利4日表示，欧盟将加快制定针对俄罗斯的新一轮制裁计划。

——俄罗斯总统网站4日通报，普京当天签署了“关于对外国不友好行为采取报复性签证措施”的法令。根据该法令，俄联邦暂停实施与欧盟、挪威、冰岛、瑞士及列支敦士登签署的简化签证制度协议多项条款。

——乌克兰国家通讯社4日援引乌地方军事管理部门的消息报道说，截至4日早，乌各地冲突仍在持续，其中赫尔松地区局势正在恶化。乌国防部副部长马利亚尔说，俄军现在的进攻目标是哈尔科夫、马里乌波尔和敖德萨。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫4日上午通报说，自开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军125架固定翼飞机、91架直升机、392架无人机、226套防空导弹系统、1936辆坦克及装甲车辆、211台多管火箭炮、833门野战火炮和迫击炮、1810辆特种军用车辆。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫4日说，俄罗斯否认任何对俄“在乌克兰布恰市致平民死亡”的指控，相关指控“不可信”。俄国防部专家表示，相关指控中存在“视频欺诈和其他虚假信息”迹象。俄外交部长拉夫罗夫当天表示，乌克兰和西方国家利用各种渠道散布虚假信息是出于反俄目的，此类挑衅行为是对国际和平与安全的直接威胁。

——乌克兰布恰市市长费多鲁克3日在接受媒体采访时称，在布恰一处大型坟坑发现280名遇害平民。

——欧盟外交与安全政策高级代表博雷利4日发表声明说，欧盟将加快制定针对俄罗斯的新一轮制裁计划，称欧盟将继续坚定地支持乌克兰，并进一步推进对俄罗斯的制裁。

——德国总理朔尔茨3日发表声明说，德国和盟友将在未来数日内就进一步制裁俄罗斯达成一致。德国国防部长兰布雷希特3日呼吁欧盟各国讨论对俄罗斯天然气实施禁令问题。

——立陶宛外交部4日在其网站宣布降低与俄罗斯的外交关系级别，要求俄驻立大使离境，并关闭俄在该国克莱佩达市的总领事馆，立驻俄大使也将于近期回国。同日，拉脱维亚外交部长林克维奇斯在社交媒体发文说，拉脱维亚将降低与俄罗斯的外交关系级别。一旦内部程序完成，拉方将宣布具体决定。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃4日对媒体表示，俄罗斯将很快对此做出回应，“回应措施不会让人久等”。

——阿拉伯国家联盟（阿盟）4日发表声明说，由阿盟秘书长盖特率领的阿拉伯部长级代表团当天前往俄罗斯，寻求通过外交途径解决俄乌冲突。该代表团成员包括埃及、约旦、阿尔及利亚、伊拉克、苏丹和阿联酋代表。该代表团将于4日在莫斯科会见俄外长拉夫罗夫，并于5日前往波兰首都华沙会见乌克兰外长库列巴。（参与记者：黄河、李铭、李东旭、华迪、李超、姚兵、任珂、薛东梅、郭群）

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