人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

德国和法国决定驱逐俄外交人员 俄方表示将做出回应

2022年04月05日05:38 | 来源：新华社
小字号

新华社纽约4月4日电 德国和法国外交部4日分别决定驱逐俄罗斯外交人员。俄外交部同日表示，俄方将做出回应。

德国外长贝尔伯克4日发表声明说，德方当天宣布俄驻德使馆“大量”外交人员为“不受欢迎的人”，并已通报俄驻德大使。贝尔伯克说，德国将进一步收紧现有对俄制裁措施，加大对乌克兰武装部队的支持力度。据德国媒体报道，德方宣布40名俄外交人员为“不受欢迎的人”，并要求他们5天内离境。

俄罗斯驻德国大使馆4日发表声明，证实德方宣布40名俄外交人员为“不受欢迎的人”。声明说，俄方外交人员被无故减少，此举正在缩小俄德之间对话的空间，进一步恶化两国关系。

法国外交部4日发表声明说，法方决定驱逐一些俄罗斯外交人员，这些人员的活动“违反了法国安全利益”。据法国媒体报道，法方决定驱逐35名俄外交人员。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天在接受俄罗斯媒体采访时说，俄方将对德国和法国的上述决定做出回应。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交媒体上发文称，俄罗斯将对等回应系列欧洲国家对俄外交人员的驱逐。他强调说，驱逐俄外交人员的行为是持续对俄施压的表现，“什么也改变不了”。（参与记者：李超、唐霁、华迪）

(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部