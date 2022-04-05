新华社纽约4月4日电 德国和法国外交部4日分别决定驱逐俄罗斯外交人员。俄外交部同日表示，俄方将做出回应。

德国外长贝尔伯克4日发表声明说，德方当天宣布俄驻德使馆“大量”外交人员为“不受欢迎的人”，并已通报俄驻德大使。贝尔伯克说，德国将进一步收紧现有对俄制裁措施，加大对乌克兰武装部队的支持力度。据德国媒体报道，德方宣布40名俄外交人员为“不受欢迎的人”，并要求他们5天内离境。

俄罗斯驻德国大使馆4日发表声明，证实德方宣布40名俄外交人员为“不受欢迎的人”。声明说，俄方外交人员被无故减少，此举正在缩小俄德之间对话的空间，进一步恶化两国关系。

法国外交部4日发表声明说，法方决定驱逐一些俄罗斯外交人员，这些人员的活动“违反了法国安全利益”。据法国媒体报道，法方决定驱逐35名俄外交人员。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当天在接受俄罗斯媒体采访时说，俄方将对德国和法国的上述决定做出回应。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交媒体上发文称，俄罗斯将对等回应系列欧洲国家对俄外交人员的驱逐。他强调说，驱逐俄外交人员的行为是持续对俄施压的表现，“什么也改变不了”。（参与记者：李超、唐霁、华迪）

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