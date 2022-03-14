新华社北京3月14日电（记者孙楠、成欣）外交部发言人赵立坚14日在例行记者会上说，北京冬残奥会向世界传递了信心、友爱和希望，必将载入世界残疾人体育事业史册。中方将继续同国际社会一道，传承残奥遗产，促进残奥运动蓬勃发展，携手推动全球残疾人事业实现更大发展，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

有记者问：13日晚，北京2022年冬残奥会闭幕式在国家体育场举行。国际残奥委会主席帕森斯在致辞中表示，北京冬残奥会令人惊叹、安全可靠、精彩非凡，为未来冬残奥会树立了标杆。祝贺中国成为冬残奥运动强国，感谢北京冬奥组委、中国残奥委会、中国政府和全体中国人民。你有什么想和我们分享吗？

赵立坚说，过去9天，来自46个国家和地区的近600名残疾人运动员在冬残奥会上挥洒激情、奋勇拼搏，同全世界观众分享了自强不息、奋勇争先的感动。运动员们超越自我、挑战极限的生命壮歌，诠释了“勇气、决心、激励、平等”的残奥价值观，闪耀着全世界残疾人自尊、自信、自强、自立的精神之光。北京冬残奥会向世界传递了信心、友爱和希望，必将载入世界残疾人体育事业史册。

他说，作为东道主，中方始终秉持绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，在各方紧密合作与配合下，克服新冠肺炎疫情等风险挑战，高质量完成了赛事组织和赛会服务保障各项工作，兑现了“两个奥运、同样精彩”的中国承诺，向全世界奉献了一届简约、安全、精彩的残奥盛会，发出了团结包容的时代呼唤，奏响了“一起向未来”的华彩乐章。

赵立坚表示，本届冬残奥会上，中国体育代表团名列金牌榜和奖牌榜首位，创造了参加冬残奥会以来的最好成绩，实现了全项参赛、全面进步。北京冬残奥会有力促进了中国残疾人冰雪运动发展，带动了主办城市无障碍环境提升，推动了包容性社会建设。中国残疾人体育事业取得的辉煌成就，彰显了中国推动残疾人事业发展的制度优势，也折射出中国式的人权发展和国家发展的成绩。

“展望未来，中方将继续同国际社会一道，传承残奥遗产，促进残奥运动蓬勃发展，携手推动全球残疾人事业实现更大发展，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。”赵立坚说。

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