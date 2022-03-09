人民网北京3月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持3月9日例行记者会。记者会实录如下：

《环球时报》记者：中国驻乌克兰使馆8日表示，被战火困在苏梅的在乌最后一批中国留学生乘大巴撤离。发言人能否证实？

赵立坚：我注意到《环球时报》昨天发的独家报道。经各方共同努力，苏梅地区的百余名中国留学生已经安全撤离风险区域。目前，在乌克兰的绝大多数中国公民已经撤离。我再次提醒少数留在乌克兰的中国公民务必注意安全，加强防范和应对准备，同时和中国驻乌使领馆保持联系。驻乌使领馆将继续提供领事保护与协助。

总台央视记者：乌克兰局势发生变化以来，乌国内物资短缺。请问中方是否已向乌克兰提供人道主义援助？

赵立坚：中国红十字会已经发布消息。应乌克兰方面请求，中国红十字会将向乌克兰红十字会提供一批人道主义援助物资，包括食品、生活必需品等，价值500万元人民币。3月9日，首批物资已经从北京启运，后续将通过适当方式尽快交付乌克兰红十字会。

凤凰卫视记者：据报道，美国总统拜登在8号宣布禁止从俄罗斯进口石油、天然气以及其他能源；欧盟委员会宣布削减今年三分之二的俄罗斯天然气进口，逐步减少对俄能源依赖；英国宣布将在2022年底前逐步停止俄罗斯石油进口。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对没有国际法依据的单边制裁。动辄挥舞制裁大棒换不来和平与安全，只会给相关国家的经济和民生造成严重困难，带来“双输”或“多输”局面，进一步加剧分裂和对抗。中俄两国一直保持良好的能源合作关系。双方将继续本着相互尊重、平等互利精神开展包括油气领域在内的正常贸易合作。

法新社记者：昨天，习近平主席同法国、德国领导人视频峰会上使用了“战火”一词来描述乌克兰局势。这是否意味着外交部改变了对现地局势的评价？

赵立坚：中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的，没有任何变化。

《北京日报》记者：北京冬残奥会正在如火如荼地举行，来自各国的冬残奥运动员在赛场上奋力拼搏，取得了优异成绩。个别外媒称中国筛选残疾人运动员。发言人对此有何评论？

赵立坚：我们常说“两个冬奥，同样精彩”。北京冬残奥会无论在赛事组织、场馆服务，还是在对残疾人的关心关爱方面，都受到了各国运动员、国际残奥委会以及国际社会的高度评价，向世界传递了信心、友爱与希望。你提到的有关负面报道无视这些基本事实，蓄意抹黑中国。这才是不尊重残奥运动、不尊重中国残奥运动员。这样的把戏没有市场。

中国国务院新闻办公室近日发表了《中国残疾人体育事业发展和权利保障》白皮书。中国残疾人体育发展水平正在快速提升。中国残疾人挑战极限、锐意进取、顽强拼搏的精神激励了全中国人民，彰显了中国推动残疾人事业发展的制度优势。这是中国人权事业发展进步的生动写照，也为世界残疾人事业的蓬勃发展作出了贡献。

眼下，北京冬残奥会还在精彩呈现。我在此也感谢各位记者朋友们用你们的笔和镜头全面报道北京冬残奥会。让我们继续将目光聚焦赛场、聚焦体育运动本身，为不懈奋斗的冬残奥会运动员们加油喝彩。

阿纳多卢通讯社记者：土耳其外长恰武什奥卢宣布，乌克兰外长库列巴同俄罗斯外长拉夫罗夫将于周四在土耳其“安塔利亚外交论坛”期间举行会晤。中方是否计划支持交战双方之间的协调或有意加入？

赵立坚：中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的。我们希望有关各方能加强劝和促谈的努力，缓和紧张局势，推动乌克兰问题早日得到和平解决。

法新社记者：联合国人权高专已经宣布将于5月访华，并将参访新疆，双方就不受限制地接触社会各界人士达成一致。你可否提供此行的更多细节？组织方将如何确保接触不受限制？

赵立坚：中方欢迎联合国人权高专巴切莱特女士5月访华并参访新疆，双方正在就具体安排进行协商，我们将为访问提供便利。

中方在相关访问上的立场是一贯、明确的，访问的目的是促进双方交流与合作。我们一贯反对个别国家利用此事进行政治操弄。关于你提到的具体问题，巴切莱特女士已经在人权理事会上作了明确表态，你可以去查阅。

《澳门月刊》记者：据《环球时报》近日透露，《纽约时报》近期发表的两篇关于中国事先知晓俄罗斯对乌克兰军事行动的报道，都是“奉命之作”，背后均由美国官员指使。请问中方对此有何评论？

赵立坚：近日，美国政府在乌克兰问题上接二连三散布针对中国的虚假信息，企图转嫁矛盾，挑动对抗，借机渔利，可谓手段卑劣，用心险恶。

乌克兰问题演变到今天，来龙去脉十分清楚。正是以美国为首的北约的所作所为，才一步步将俄乌矛盾推向火山口。美国无视自身责任，反而指责中国有关乌克兰问题的立场，给“同时打压中俄两国”的图谋寻找操作空间，以达到维护霸权目的。美国政府越是费尽心机造谣污蔑、渲染炒作，就越是让国际社会看清其信誉账户的累累赤字。

塔斯社记者：美国白宫发言人普萨基警告称，如果中国不遵守西方国家就乌克兰问题对俄罗斯的制裁，就可能遭到美方“报复性措施”。你对此有何评论？

赵立坚：制裁从来不是解决问题的根本有效途径。中方坚决反对美方任何形式的单边制裁和“长臂管辖”。美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，应严肃认真对待中方关切，不得以任何方式损害中方权益。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业和个人的合法权益。

法新社记者：挪威主权财富基金将抛售所持中国李宁公司的股份，理由是该公司涉嫌参与新疆“强迫劳动”。挪威央行在声明中表示，该品牌因严重人权侵犯构成了不可接受的风险而被单独提及。你对此有何评论？

赵立坚：呵呵。“强迫劳动”？中方已经多次强调，所谓新疆“强迫劳动”完全是反华势力炮制的弥天大谎，毫无事实根据。希望有关方面能够明辨是非，不要被谎言蒙蔽，以免自身利益遭受不必要的损失。

彭博社记者：第一，习近平主席同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨举行视频峰会时表示，中方愿同法方、德方和欧方就乌克兰危机保持协调。外交部能否透露协调所包含的内容？这是否意味着中方将在俄乌之间斡旋？第二，在王毅国务委员访问斯里兰卡期间，斯方要求中方考虑债务重组问题。中方是否计划提供债务减免？

赵立坚：关于你提到的第一个问题。昨天，习近平主席和马克龙总统、朔尔茨总理成功举行视频峰会。峰会期间，中方全面阐述了对乌克兰局势的立场，赞赏法德为斡旋乌克兰局势所作的努力，表示愿同法方、德方和欧方保持沟通和协调，根据当事各方需要，同国际社会一道发挥积极作用。中方一直在为劝和促谈发挥建设性作用。我们将继续同各方保持密切沟通。

关于你提到的第二个问题。中国和斯里兰卡建交以来，两国始终相互理解、相互支持。中方一直在力所能及范围内为斯里兰卡经济社会发展提供帮助，今后也将继续这么做。相信在斯里兰卡政府和人民的团结努力下，斯里兰卡一定能尽快克服暂时的困难，迎来新的更大发展。

法新社记者：法国网络安全监督机构警告称，与中国有关的黑客组织APT-31对法国机构进行持续攻击。另一个网络安全公司也表示，美国至少六个州政府网络遭到中国黑客组织APT-41的攻击。对此，你有何评论？

赵立坚：我们多次重申，中国政府坚决反对并依法打击任何形式的黑客攻击，更不会对黑客攻击进行鼓励、支持或纵容。

不久前，北京奇安盘古实验室、360公司接连发布报告，发现隶属于美国国安局的黑客组织对包括中国在内的全球范围内近50个国家和地区进行长达十几年的恶意网络活动，严重危害中国关键基础设施安全、海量个人数据安全以及商业和技术秘密，严重影响了中美在网络空间的互信。美方尚未就此作出任何解释。与此同时，美方继续通过各种方式持续散布有关中国的虚假信息，试图转移国际社会注意力。这种贼喊捉贼的伎俩是不会得逞的。

印度广播公司记者：王毅国务委员在周一举行的年度记者会上表示，中印关系近年来遭遇一些挫折。这种局面不符合中印两国和两国人民的根本利益。中印两国应该彼此作相互成就的伙伴，不当相互消耗的对手。你能否介绍中方为加强两国互信、解决中印关系中的挫折采取了什么举措？中印人文交往已经暂停至少一年半之久。你能否介绍中方为促进两国人文交往所采取的具体行动？

赵立坚：王毅国务委员兼外长在两会记者会上已经清晰地表明了中方在发展中印关系上的立场。中印两国有着广泛共同利益和巨大合作潜力，也都肩负着改善民生、加速发展的历史使命。两国应彼此作相互成就的伙伴，不当相互消耗的对手。

我们一贯认为，中印关系是成熟的，也是多层次的。边界问题不是中印关系的全部，应将其置于双边关系适当位置，并加以有效管控。希望印方同中方相向而行，坚持增进互信，加强务实合作，确保两国关系沿着正确轨道前行，为两国人民带来更大福祉，为地区和世界作出更大贡献。

关于边界问题，我也向大家通报一则消息：经商定，中印两军将于3月11日举行中印第15轮军长级会谈。

1月12日，中印双方举行了第14轮军长级会谈，双方就解决中印边界西段有关问题坦诚深入交换了意见，并发表联合新闻稿。希望本轮会谈能在双方此前会谈的基础上继续朝前走，进一步扩大共识、缩小分歧，努力达成双方都能接受的解决方案。

关于你提到的中印人文交流问题，目前新冠病毒仍在肆虐。在做好疫情防控工作的基础上，中印双方可以多做促进人文交流、夯实感情的事，无论是通过视频通话、云外交形式还是在疫情形势允许情况下通过线下交流方式。

路透社记者：澳大利亚国家情报总监安德鲁·希勒称中俄战略伙伴关系“令人不安”。外交部对此有何评论？

赵立坚：我还没有看到有关报道。如果他是这么说的话，肯定会遭到中俄双方的强烈反对。如果他有时间，还是多关心一下澳大利亚自己的事，关心一下美英澳三国无视自身承担的防扩散义务，不顾地区国家和国际社会普遍反对，高调推进核潜艇合作。这才是本地区真正的麻烦。

印度广播公司记者：你说到云外交和线下交流。线下交流指的是什么，包含什么形式？

赵立坚：我刚才已经表明了中方立场。中印两国外交部和相关部门、两国使领馆和在座各位印度记者们都有责任推动两国人文交流。无论是线上还是线下交流，都是非常有意义、值得做的事。

(责编：高歌、常红)