徐祥丽

3月7日，国务委员兼外交部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”回答中外记者提问。整场记者会100分钟，王毅回答了中外记者提出的27个问题。针对纷繁复杂的国际局势，王毅妙语解局，向外界展示了中国外交“乱云飞渡仍从容”的气度和担当，为国际社会注入团结合作的正能量。

化解危机有作为：

权威阐述中国主张 提出六点“解渴”倡议

正在发酵的乌克兰局势是当前国际社会最关心的问题。王毅重申中国权威立场：“我们始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直独立自主地作出判断、表明主张。”

“解决复杂问题，需要的是冷静和理性，而不是火上浇油、激化矛盾。”以劝和促谈化解乌克兰危机，王毅提出四个必须：必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

为防止乌克兰出现大规模人道主义危机，王毅提出了十分“解渴”的六点倡议：一是人道主义行动必须遵守中立、公正的原则，防止将人道问题政治化；二是全面关注乌克兰的流离失所者，帮助他们得到妥善安置；三是切实保护平民，防止乌境内出现次生人道灾害；四是保障人道援助活动顺利、安全开展，包括提供快速、安全、无障碍的人道主义准入；五是确保在乌克兰外国人安全，允许他们从乌克兰安全离开，并为他们回国提供帮助；六是支持联合国在对乌克兰人道援助方面发挥协调作用，支持联合国乌克兰危机协调员的工作。

王毅指出，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，两者没有任何可比性。最根本的不同在于，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国的内政，乌克兰问题则是俄罗斯和乌克兰两个国家之间的争端。在乌克兰问题上强调主权原则，但在台湾问题上却不断损害中国的主权和领土完整，这是赤裸裸的双重标准。

王毅强调，台湾的前途希望在于两岸关系和平发展，在于实现国家的统一，而不是依靠什么外部的“空头支票”。“挟洋谋独”没有出路，“以台制华”注定失败，台湾终会回到祖国的怀抱。

大国外交有原则：

独立自主 不针对、不依附、不受制于第三方

作为历年记者会上的焦点问题，中国处理中俄、中美、中欧关系的最新立场继续受到记者关注。

中国和俄罗斯是彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴。王毅强调指出，中俄关系具有独立自主价值，建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础之上，更不受第三方的干扰和挑拨。“不管国际风云如何险恶，中俄双方都将保持战略定力，将新时代全面战略协作伙伴关系不断推向前进。”

中美两个大国如何找到正确相处之道，既是人类社会没有遇到过的课题，也是两国必须共同解开的方程式。王毅指出，美方仍不遗余力地对中国开展零和博弈式的“激烈竞争”，不断在涉及中方核心利益的问题上攻击挑事，接连在国际上拼凑打压中国的“小圈子”，不仅损害两国关系大局，也冲击国际和平稳定。这不是一个负责任大国应有的样子。

今年是“上海公报”发表50周年。王毅表示，展望未来，双方应当重拾融冰初心，用相互尊重、和平共处、合作共赢的“三原则”替代竞争、合作、对抗的“三分法”，推动中美关系重回健康稳定的正道。

中国和欧洲是维护世界和平的两大力量，也是促进共同发展的两大市场，更是推动人类进步的两大文明。面对记者关于中俄密切关系和乌克兰危机是否会影响中欧关系的提问，王毅直指要害：“中欧和中俄关系完全是两个问题。” “中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。”“中国的对欧政策保持稳定坚韧，不会因一时一事而改变。”

睦邻友好有风范：

倡导合作抗疫 引领区域合作 守护亚太稳定

2022年，多边议程齐聚亚洲。同时，中国与多个亚洲国家关系迎来“节点之年”。王毅就周边国家相关问题侃侃而谈，尽显大国风范。

2022年，全球治理迎来“亚洲时间”。 今年，中国、泰国和印尼将分别主办金砖国家领导人会晤、亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会。王毅表示，我们期待新兴市场和发展中国家从全球治理的“跟跑者”，向“并跑者”甚至“领跑者”转变。

2022年是中韩建交30周年、中国同中亚五国建交30周年、中日邦交正常化50周年。

王毅表示，中韩之间不是对手，而是利益交融、优势互补、潜力巨大的合作伙伴。我们愿同韩方以建交30周年为契机，弘扬友好传统，深化互利合作，更好实现共同发展。

王毅指出，一个发展、繁荣、稳定、充满活力的中亚符合中国和地区国家的共同利益。中国将继续本着相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢四项原则，同中亚国家一起，合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，持续推进中国—中亚命运共同体建设。

王毅说，今年是中日邦交正常化50周年，也是双方总结历史、共创未来的重要契机。他向日方提出三点忠告：首先是要不忘初心，切实恪守中日四个政治文件原则和精神。二是要重信守诺，维护好两国关系的政治基础。历史、台湾等重大敏感问题事关中日的互信根基。根基不牢，地动山摇。希望日方在这些问题上恪守迄今所作的一系列郑重承诺，避免再给两国关系带来严重冲击。三是要顺势而为，共同开创两国关系的广阔前景。王毅正告日方：不要为他人做火中取栗的事情，也不要走上以邻为壑的歧途。

2021年是中国东盟建立对话关系30周年。2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效。王毅指出，中国东盟关系没有最好，只会更好。中国要做国际抗疫合作的倡导者，区域合作的引领者，亚太稳定的守护者。他强调：亚太地区不是大国博弈的“棋盘”，东盟国家不是地缘争夺的“棋子”，而是促进地区发展繁荣的重要“棋手”。

团结合作有担当：

推动构建人类命运共同体 中国方案引领世界潮流

当今世界进入动荡变革期，百年未有之大变局正在一幕幕向我们展开。个别大国为了维护其霸权地位，重拾冷战思维，让本来就问题缠身的世界雪上加霜。

我们该怎么办？王毅说，中方坚定认为，正确的出路就是在多边主义旗帜下加强团结合作，携手推动构建人类命运共同体。正如习近平主席指出，“在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪。”

中国持续为世界提供正能量公共产品。

——共建“一带一路”保持良好势头。王毅表示，去年以来，共建“一带一路”大家庭成员达到了180个。“一带一路”基础设施的“硬联通”扎实推进、规则标准的“软联通”亮点纷呈、互帮互助的“心联通”持续深入。

——全球发展倡议受到国际社会广泛关注和期待。王毅指出，全球发展倡议是继“一带一路”之后，习近平主席提出的又一重大倡议，是对全球发展合作的“再动员”，是对以人民为中心这一核心人权理念的“再确认”，为缩小南北鸿沟、破解发展不平衡提出了“路线图”，也为推进联合国2030年可持续发展议程提供了“加速器”。

中国一直用实际行动和温暖情谊展现担当。

外长会上，一组组数字展现中国行动——

多年来，中国在非洲建设了超过1万公里铁路、近10万公里公路、近百个港口，还有数不清的医院和学校。中方迄今累计已经向拉丁美洲包括加勒比地区提供近4亿剂疫苗和近4000万件抗疫物资。去年，中拉贸易额首次突破4000亿美元。中国迄今已向印尼提供疫苗2.9亿剂，两国贸易额去年同比增长近6成……

外长会上，一条条妙语展示中国与各国和睦相处的诚意——

谈中印关系，王毅引用印度谚语：“帮你的兄弟撑船过河，你也能到达对岸”。谈中拉关系，王毅引用拉美谚语“真正的朋友能够从世界的另一头触及到你的心灵”。谈中韩关系，王毅引用韩国俗话“三个铜板买房屋，千两黄金买邻居”。

暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。面对动荡变革的世界，中国始终代表着稳定性和正能量，始终站在历史前进的正确方向上。

(责编：徐祥丽、常红)