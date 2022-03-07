新华社北京3月6日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京6日表示，只有乌克兰停止战斗并满足俄方要求，俄方的特别军事行动才有可能暂停。美国总统拜登5日与乌克兰总统泽连斯基通话时表示，美国政府正加大对乌方安全、人道主义和经济援助力度。

——据乌克兰国际文传电讯社援引乌地方官员消息，顿涅茨克至马里乌波尔的主天然气管道6日遭到袭击，从位于顿涅茨克地区西部至扎波罗热州别尔江斯克市沿线周边居民区的天然气供应将很快中断。

——俄罗斯总统普京6日和土耳其总统埃尔多安通电话，双方讨论了乌克兰局势。普京强调，俄罗斯的特别军事行动正在按计划进行，俄军正尽一切可能确保平民安全。普京说，只有乌克兰停止战斗并满足俄方要求，俄方的特别军事行动才有可能暂停。埃尔多安敦促普京停火，在乌开放人道主义走廊，并签署俄乌和平协议。埃尔多安说，土耳其愿为和平解决冲突作出贡献。

——根据俄国防部发言人科纳申科夫6日发布的消息，自开展特别军事行动以来，俄方共摧毁乌克兰境内军事基础设施2203处目标，其中包括76个指挥所和通信中心，111套防空导弹系统和71个雷达站。此外，俄军还击毁了69架在地面的飞机、24架在空中飞行的飞机以及62架无人机、778辆坦克和其他装甲车辆等军事装备。

——乌克兰陆军6日在社交媒体发布消息称，英国志愿者已经抵达乌克兰，他们将与乌克兰军队一起同俄军作战。据乌媒报道，英国志愿者主要为退役的英国皇家海军陆战队队员。

——乌克兰马里乌波尔市议会6日发表声明表示，当地时间6日10时至21时，马里乌波尔将实施停火。当地居民将从当天中午12时开始撤离。

——德国内政部6日对媒体说，该国已登记接收37786名来自乌克兰的民众，比前一天增加近一万人。内政部称，实际上从乌克兰进入德国的民众数量可能比这个数字高得多。

——美国总统拜登5日与乌克兰总统泽连斯基通电话，讨论了乌克兰局势。拜登表示，美国政府正加大对乌方安全、人道主义和经济援助力度，并与国会紧密合作以落实对乌额外安全援助资金。泽连斯基在社交媒体上发文称，他与拜登讨论了美国对乌克兰的安全和金融支持以及继续对俄实施制裁等议题。

——以色列总理贝内特5日在莫斯科同普京讨论了乌克兰局势。泽连斯基6日凌晨在社交媒体发布消息称，贝内特与普京会面结束后与泽连斯基通话。据乌媒报道，应泽连斯基提议，以色列将作为俄乌冲突的调解人。贝内特5日晚在柏林和德国总理朔尔茨会晤，双方同意就俄乌局势保持密切联系，表示双方共同目标是尽快结束冲突。

——美国白宫行政管理和预算局2日写给国会的一封信显示，拜登政府已向国会申请100亿美元紧急拨款。其中，48亿美元将拨给美国国防部，用于向乌克兰提供军事援助、支持部署在欧洲的美军并加强五角大楼的情报搜集和抵御网络攻击能力等；50亿美元将拨给美国国务院和国际开发署，用于向乌克兰和东欧地区的美国盟友和伙伴提供安全和经济支持；剩余2亿美元将分别拨给美国商务部、能源部、司法部和财政部。（参与记者：李东旭、黄河、邓仙来、李铭、李超、顾梓峄、熊思浩）

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